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Совет директоров «Почты России» назначил нового руководителя компании

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Совет директоров «Почты России» проголосовал за назначение генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова.

На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика». В середине января правительство Дмитрия Медведева, в которое входил Акимов, ушло в отставку, а в составе нового его не оказалось.

Акимов сменил Николая Подгузова, контракт с которым был подписан до 2024 г. Где будет работать Подгузов – пока не уточняется. Он станет первым заместителем гендиректора «Почты России», сказал источник «РИА Новости». 

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