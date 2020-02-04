Совет директоров «Почты России» назначил нового руководителя компании
Совет директоров «Почты России» проголосовал за назначение генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова.
На посту вице-премьера Акимов курировал отрасли связи и транспорта, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика». В середине января правительство Дмитрия Медведева, в которое входил Акимов, ушло в отставку, а в составе нового его не оказалось.
Акимов сменил Николая Подгузова, контракт с которым был подписан до 2024 г. Где будет работать Подгузов – пока не уточняется. Он станет первым заместителем гендиректора «Почты России», сказал источник «РИА Новости».