Инвесторы TON подали в суд США ходатайство о неразглашении личностей
Шесть инвесторов, вложивших деньги в блокчейн Павла Дурова TON, подали ходатайства о неразглашении личностей в рамках судебного разбирательства Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Некоммерческий проект Court Listener опубликовал 38 документов — ходатайства и сопутствующие письма. В них инвесторы попросили не допустить раскрытия имен и коммерческих тайн инвесторов-третьих лиц, которые связаны с компанией Павла Дурова.
По умолчанию все документы в досье дела должны быть публично доступными, но есть исключения для случаев, когда информация не так важна для исхода дела, а интересы конфиденциальности частных лиц существенны, пояснил лицензированный юрист по праву штата Нью-Йорк и руководитель практики международных споров Buzko Legal Евгений Краснов. «В данном случае суд скорее всего удовлетворит ходатайства, т.к. ни Telegram, ни SEC не выступают против этого», — подытожил Краснов.
Павел Дуров должен был запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 г. В планы Дурова вмешалась комиссия по ценным бумагам и биржам США, она подала в суд, т.к. сочла продажу криптовалюты Gram операцией с ценными бумагами. Дуров перенес запуск платформы на 30 апреля 2020 г., следующие слушания по делу состоятся 18 и 19 февраля.