Инвесторы TON подали в суд США ходатайство о неразглашении личностей

По умолчанию все документы в досье дела должны быть публично доступными, но есть исключения для случаев, когда информация не так важна для исхода дела, а интересы конфиденциальности частных лиц существенны, пояснил лицензированный юрист по праву штата Нью-Йорк и руководитель практики международных споров Buzko Legal Евгений Краснов. «В данном случае суд скорее всего удовлетворит ходатайства, т.к. ни Telegram, ни SEC не выступают против этого», — подытожил Краснов.