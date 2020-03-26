Tele2 зафиксировал рост интернет-трафика в Подмосковье
С переходом на удаленный режим работы оператор Tele2 зафиксировал рост заявок на подключение к скоростному мобильному интернету стандарта LTE в частотном диапазоне 450 МГц. Такая сеть обеспечивает устойчивое покрытие в отдаленных районах Московской области, в загородных домах и коттеджных поселках. По данным оператора, за период с 13 марта по сегодняшний день количество заказов на подключение LTE 450 в день выросло в восемь раз по сравнению с периодом с 1 по 12 марта. В пятерку лидеров по количеству желающих подключиться вошли городской округ Истра, Пушкино, Рузский район и Талдомский городской округ.
Оператор Tele2 зафиксировал рост интернет-трафика клиентов в подмосковных районах, что также косвенно указывает на необычно раннее начало дачного сезона. По данным оператора, за период с 13 по 24 марта его абоненты в Подмосковье израсходовали на 23% больше дата-трафика, чем за период с 1 по 12 марта.
В условиях развития ситуации с эпидемией коронавируса жители столичного региона стараются избегать мест массового скопления людей, рассуждает представитель пресс-службы оператора. Многие работающие в Москве клиенты возвращаются на период непростой эпидемиологической ситуации в Подмосковье или открывают дачный сезон в близлежащих поселках раньше срока, добавляет он.