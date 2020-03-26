Tele2 зафиксировал рост интернет-трафика в Подмосковье

С переходом на удаленный режим работы оператор Tele2 зафиксировал рост заявок на подключение к скоростному мобильному интернету стандарта LTE в частотном диапазоне 450 МГц. Такая сеть обеспечивает устойчивое покрытие в отдаленных районах Московской области, в загородных домах и коттеджных поселках. ​​По данным оператора, за период с 13 марта по сегодняшний день количество заказов на подключение LTE 450 в день выросло в восемь раз по сравнению с периодом с 1 по 12 марта. В пятерку лидеров по количеству желающих подключиться вошли городской округ Истра, Пушкино, Рузский район и Талдомский городской округ.