Boeing остановит выпускающий военную авиатехнику завод в Пенсильвании
Boeing из-за коронавируса приостановит выпуск военных вертолетов и конвертопланов на своем авиазаводе в городе Ридли в Пенсильвании. Предприятие прекратит работу до 20 апреля, говорится в сообщении компании.
Работы на авиастроительном предприятии завершат в конце рабочего дня в пятницу, 3 апреля. «На этом предприятии производятся в том числе H-47 Chinook, V-22 Osprey и MH-139A Grey Wolf», — говорится в сообщении. Сотрудники переводятся на удаленный режим работы, тем, чьи обязанности не позволяют работать в таком режиме, уйдут в отпуск с сохранением содержания за 10 дней. H-47 Chinook — это тяжелый военно-транспортный вертолет, V-22 Osprey — конвертоплан, MH-139A Grey Wolf — многоцелевой вертолет. Конвертопланы и многоцелевые вертолеты предназначены для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет.
25 марта корпорация приостановила на две недели производство самолетов на заводе в Эверетте, штат Вашингтон. Он выпускает 787 Dreamliner и другие широкофюзеляжные модели. У 32 сотрудников Boeing обнаружили коронавирус, а один рабочий завода в Эверетте на выходных скончался, предположительно от осложнений, вызванных COVID-19, писал WSJ со ссылкой на свои источники в корпорации. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили более 242,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 850 человек, поправились 8 991.
Ранее Boeing объявил о приостановке выплаты дивидендов, а его гендиректор Дэвид Кэлхун и председатель совета директоров Ларри Келлнер полностью отказались от зарплаты до конца года. Компания полностью выбрала кредитную линию на $13,8 млрд, о которой договорилась только в начале года и попросила правительство США предоставить авиационной отрасли как минимум $60 млрд в виде гарантий по кредитам и другой помощи. Деньги предназначались на выплаты поставщикам.