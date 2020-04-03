Boeing остановит выпускающий военную авиатехнику завод в Пенсильвании

25 марта корпорация приостановила на две недели производство самолетов на заводе в Эверетте, штат Вашингтон. Он выпускает 787 Dreamliner и другие широкофюзеляжные модели. У 32 сотрудников Boeing обнаружили коронавирус, а один рабочий завода в Эверетте на выходных скончался, предположительно от осложнений, вызванных COVID-19, писал WSJ со ссылкой на свои источники в корпорации. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили более 242,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 850 человек, поправились 8 991.