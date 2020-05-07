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«Яндекс» создал навигатор по онлайн-кружкам для школьников

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Компания «Яндекс» создала навигатор по онлайн-кружкам для школьников. Теперь на платформе для удаленной учебы «Яндекс.Школа» можно найти информацию о платных и бесплатных дополнительных дистанционных занятиях – от занятий по инженерии и конструированию до курсов по нейротехнологиям, искусственному интеллекту и беспилотникам.

Онлайн-курсы, вебинары и лекции отобраны Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ). В проекте также участвуют «Платформа НТИ» и Агентство стратегических инициатив.

С помощью нового сервиса больше российских школьников узнают о возможностях дополнительного образования и смогут заниматься в технологических кружках онлайн, изучать сквозные технологии и погружаться в тематику НТИ, отметил лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. Школьники смогут больше узнать о новых технологиях и в будущем прийти в НТИ со своими идеями и подготовленными проектами, говорит спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков. В «Яндекс.Школе» будут доступны сотни кружков, обещает руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский.

Платформа «Яндекс.Школа», запущенная 31 марта 2020 г., предлагает школьникам видеоуроки по разным предметам и курсы подготовки к госэкзаменам, а учителям – возможность проводить занятия онлайн и интерактивные задания для младших классов. За первый месяц работы платформой воспользовались более 2 млн школьников, по данным «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных