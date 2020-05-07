«Яндекс» создал навигатор по онлайн-кружкам для школьников

С помощью нового сервиса больше российских школьников узнают о возможностях дополнительного образования и смогут заниматься в технологических кружках онлайн, изучать сквозные технологии и погружаться в тематику НТИ, отметил лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. Школьники смогут больше узнать о новых технологиях и в будущем прийти в НТИ со своими идеями и подготовленными проектами, говорит спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков. В «Яндекс.Школе» будут доступны сотни кружков, обещает руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский.