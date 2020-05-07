«Яндекс» создал навигатор по онлайн-кружкам для школьников
Компания «Яндекс» создала навигатор по онлайн-кружкам для школьников. Теперь на платформе для удаленной учебы «Яндекс.Школа» можно найти информацию о платных и бесплатных дополнительных дистанционных занятиях – от занятий по инженерии и конструированию до курсов по нейротехнологиям, искусственному интеллекту и беспилотникам.
Онлайн-курсы, вебинары и лекции отобраны Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ). В проекте также участвуют «Платформа НТИ» и Агентство стратегических инициатив.
С помощью нового сервиса больше российских школьников узнают о возможностях дополнительного образования и смогут заниматься в технологических кружках онлайн, изучать сквозные технологии и погружаться в тематику НТИ, отметил лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов. Школьники смогут больше узнать о новых технологиях и в будущем прийти в НТИ со своими идеями и подготовленными проектами, говорит спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков. В «Яндекс.Школе» будут доступны сотни кружков, обещает руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский.
Платформа «Яндекс.Школа», запущенная 31 марта 2020 г., предлагает школьникам видеоуроки по разным предметам и курсы подготовки к госэкзаменам, а учителям – возможность проводить занятия онлайн и интерактивные задания для младших классов. За первый месяц работы платформой воспользовались более 2 млн школьников, по данным «Яндекса».