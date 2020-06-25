«Коммерсантъ» узнал от планах отменить нулевой НДС на программное обеспечение

Ранее президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров рассказал «Ведомостям», что освобождение от НДС часто приводит к разрыву в цепочке плательщиков и двойному налогообложению и не учитывает многообразия передачи результатов разработки ПО. Меру по НДС можно было бы усилить отменой взимания НДС со всех маркетинговых расходов IT-компаний за границей, сказал Макаров. По его словам, чиновники не поддержали инициативу отмены НДС с услуг, связанных с разработкой софта. Макаров отмечал, что если вводить субсидии, то необходимо предусмотреть специального оператора программы, который бы отбирал претендентов на их получение, а сам механизм предоставления субсидий сделать прозрачным.