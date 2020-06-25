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«Коммерсантъ» узнал от планах отменить нулевой НДС на программное обеспечение

Ведомости

Правительство России может отменить с 1 января 2021 г. нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование им по лицензии. Такую меру в качестве компенсации расходов бюджета на поддержку IT-отрасли разработало Минкомсвязи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Андрея Белоусова.

По данным газеты, отмена нулевого НДС может принести в бюджет дополнительно 42,5 млрд рублей в 2021 г. При этом компаниям, чей софт внесен в реестр отечественного программного обеспечения, могут предоставить субсидии в 11,4 млрд рублей на 2021 г. Как отмечает газеты, предложения Минкомсвязи об отмене нулевого НДС разрабатывались по итогам совещания 10 июня, 17 июня их поручил проработать и согласовать Минфину и Минэкономики первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров рассказал «Ведомостям», что освобождение от НДС часто приводит к разрыву в цепочке плательщиков и двойному налогообложению и не учитывает многообразия передачи результатов разработки ПО. Меру по НДС можно было бы усилить отменой взимания НДС со всех маркетинговых расходов IT-компаний за границей, сказал Макаров. По его словам, чиновники не поддержали инициативу отмены НДС с услуг, связанных с разработкой софта. Макаров отмечал, что если вводить субсидии, то необходимо предусмотреть специального оператора программы, который бы отбирал претендентов на их получение, а сам механизм предоставления субсидий сделать прозрачным.

Ранее по теме: IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Президент России Владимир Путин по итогам совещания 10 июня о развитии отрасли связи и ИТ поручил правительству подготовить комплексный план поддержки отрасли и включить эти меры в общенациональный план восстановления экономики и предложения о создании комфортной бизнес-среды для сферы ИТ, включая решения по комплексному «налоговому маневру». 23 июня в обращении к россиянам Путин предложил снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3% на бессрочной основе. Таким образом, налогообложение IT-сектора в России может стать одним из самых низких в мире, сказал Путин.

Ранее по теме: «Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных