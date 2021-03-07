Вузам разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрии
Российские вузы со следующего учебного года смогут проводить сессию в дистанционном формате с использованием Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила пресс-служба правительства.
«Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им даёт постановление, подписанное Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении.
Формат, который потребует согласия и самих студентов, будет распространяться на учащихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В правительстве считают, что нововведение позволит упростить проведение сессии для студентов из отдаленных населенных пунктов, поскольку им не придется приезжать для сдачи экзаменов в вуз.
Ранее сообщалось, что в России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе. Сейчас к системе подключены банки и – с 1 января 2021 г. – страховые компании. Отмечалось, что вскоре к ней смогут подключаться и другие организации, в том числе сотовые операторы или ритейлеры, внесенные в реестр.
ЕБС — платформа, созданная в начале 2018 г. Она позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных, включая изображение лица и голос.