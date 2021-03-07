Вузам разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрии

Ранее сообщалось, что в России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе. Сейчас к системе подключены банки и – с 1 января 2021 г. – страховые компании. Отмечалось, что вскоре к ней смогут подключаться и другие организации, в том числе сотовые операторы или ритейлеры, внесенные в реестр.