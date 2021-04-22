Роспатент запустит сервис для оценки уникальности товарного знака
Роспатент запустит новый информационный сервис «Поиск похожих изображений», позволяющий бизнесу оценить уникальность товарного знака. Об этом рассказал заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов на III Международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и тренды искусственного интеллекта».
«Мы разработали новый информационный сервис "Поиск похожих изображений". Он позволит предпринимателям в режиме онлайн проверить, насколько уникален созданный ими товарный знак, логотип, графическое изображение или словесное обозначение. Сейчас сервис тестируется нашими экспертами», — цитирует Зубова пресс-служба Роспатента.
В работе сервиса задействованы технологии искусственного интеллекта Alpha Query Expansion, а также нейронные сети архитектуры ResNet-50. Планируется, что сервис запустят к концу года. Доступ к нему будет бесплатным.