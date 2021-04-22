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Роспатент запустит сервис для оценки уникальности товарного знака

Ведомости

Роспатент запустит новый информационный сервис «Поиск похожих изображений», позволяющий бизнесу оценить уникальность товарного знака. Об этом рассказал заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов на III Международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и тренды искусственного интеллекта».

«Мы разработали новый информационный сервис "Поиск похожих изображений". Он позволит предпринимателям в режиме онлайн проверить, насколько уникален созданный ими товарный знак, логотип, графическое изображение или словесное обозначение. Сейчас сервис тестируется нашими экспертами», — цитирует Зубова пресс-служба Роспатента.

В работе сервиса задействованы технологии искусственного интеллекта Alpha Query Expansion, а также нейронные сети архитектуры ResNet-50. Планируется, что сервис запустят к концу года. Доступ к нему будет бесплатным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных