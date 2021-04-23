Собянин назвал Украину источником большинства кибератак на Москву
Число киберпреступлений в Москве за год выросло на 40%, заявил мэр города Сергей Собянин на сессии дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера». По словам столичного градоначальника, большая часть кибератак осуществляется с территории Украины.
«За последний год в Москве на 40% выросла интернет-преступность, и она просто в арифметической прогрессии разрастается», — сказал Собянин.
«Сегодня интернет-преступность сосредоточена даже не у нас, а по границе. И сегодня большая часть атак идет с территории Украины, а не из Москвы к москвичам», — добавил он.
Наряду с подобными вызовами цифровизация приводит к резкому уменьшению опасных преступлений. Например, благодаря системе фото- и видеофиксации в Москве кратно уменьшилось число угонов автомобилей и квартирных краж. Система распознавания лиц в метро за несколько месяцев позволила выявить 600 человек, находящихся в федеральном розыске, подчеркнул мэр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МВД необходимо наладить тесное взаимодействие с банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для борьбы с киберпреступлениями. Он отметил, что за последние шесть лет число преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, увеличилось более чем в 10 раз ввиду того, что эти технологии быстро развиваются.