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Собянин назвал Украину источником большинства кибератак на Москву

Ведомости

Число киберпреступлений в Москве за год выросло на 40%, заявил мэр города Сергей Собянин на сессии дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера». По словам столичного градоначальника, большая часть кибератак осуществляется с территории Украины.

«За последний год в Москве на 40% выросла интернет-преступность, и она просто в арифметической прогрессии разрастается», — сказал Собянин.

«Сегодня интернет-преступность сосредоточена даже не у нас, а по границе. И сегодня большая часть атак идет с территории Украины, а не из Москвы к москвичам», — добавил он.

Наряду с подобными вызовами цифровизация приводит к резкому уменьшению опасных преступлений. Например, благодаря системе фото- и видеофиксации в Москве кратно уменьшилось число угонов автомобилей и квартирных краж. Система распознавания лиц в метро за несколько месяцев позволила выявить 600 человек, находящихся в федеральном розыске, подчеркнул мэр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МВД необходимо наладить тесное взаимодействие с банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для борьбы с киберпреступлениями. Он отметил, что за последние шесть лет число преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, увеличилось более чем в 10 раз ввиду того, что эти технологии быстро развиваются.

Ранее по теме: Кибермошенники обокрали жителей России почти на 10 млрд рублей в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных