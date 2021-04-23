Собянин назвал Украину источником большинства кибератак на Москву

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МВД необходимо наладить тесное взаимодействие с банками, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для борьбы с киберпреступлениями. Он отметил, что за последние шесть лет число преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, увеличилось более чем в 10 раз ввиду того, что эти технологии быстро развиваются.