Apple представила новую iOS 15

В новой iOS 15 появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии, ранее такая возможность была доступна лишь через сторонние приложения. Кроме того, iPhone смогут искать объекты на снимках. В наушники Airpods Pro и Max-версии добавили подавление лишнего шума при разговоре, а в Airpods Pro добавили в сеть «Локатора» — теперь их можно искать как AirTags, по местоположению.