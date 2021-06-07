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Apple представила новую iOS 15

Ведомости

Американская технологическая компания Apple в ходе всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила новую операционную систему для iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV и других устройств. Трансляция конференции велась на Youtube. 

В обновлении появилось множество функций: например, приложение для общения Facetime теперь сможет подавлять шум и выделять голос говорящего. Кроме того, Facetime будет работать и на смартфонах других производителей, но пока только в веб-версии.

В новой iOS 15 появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии, ранее такая возможность была доступна лишь через сторонние приложения. Кроме того, iPhone смогут искать объекты на снимках. В наушники Airpods Pro и Max-версии добавили подавление лишнего шума при разговоре, а в Airpods Pro добавили в сеть «Локатора» — теперь их можно искать как AirTags, по местоположению. 

В операционной системе для планшетов iPadOS 15 добавили многозадачность до трех приложений на экране и возможность создавать несколько «рабочих столов» одновременно. В операционной системе для персональных компьютеров macOS Monterey добавили функцию Universal Control: благодаря ней с Mac можно бесшовно перейти на iPad или на другой Mac, просто передвигая курсор сквозь экран.

Также добавили функцию Airplay  — она позволяет использовать Mac как внешний экран для трансляции контента с iPhone и iPad. Браузер Safari обновили на всех платформах и устройствах, он получил новый дизайн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных