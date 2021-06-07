Apple представила новую iOS 15
Американская технологическая компания Apple в ходе всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила новую операционную систему для iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV и других устройств. Трансляция конференции велась на Youtube.
В обновлении появилось множество функций: например, приложение для общения Facetime теперь сможет подавлять шум и выделять голос говорящего. Кроме того, Facetime будет работать и на смартфонах других производителей, но пока только в веб-версии.
В новой iOS 15 появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии, ранее такая возможность была доступна лишь через сторонние приложения. Кроме того, iPhone смогут искать объекты на снимках. В наушники Airpods Pro и Max-версии добавили подавление лишнего шума при разговоре, а в Airpods Pro добавили в сеть «Локатора» — теперь их можно искать как AirTags, по местоположению.
В операционной системе для планшетов iPadOS 15 добавили многозадачность до трех приложений на экране и возможность создавать несколько «рабочих столов» одновременно. В операционной системе для персональных компьютеров macOS Monterey добавили функцию Universal Control: благодаря ней с Mac можно бесшовно перейти на iPad или на другой Mac, просто передвигая курсор сквозь экран.
Также добавили функцию Airplay — она позволяет использовать Mac как внешний экран для трансляции контента с iPhone и iPad. Браузер Safari обновили на всех платформах и устройствах, он получил новый дизайн.