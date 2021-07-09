Мишустин: доступ к интернету по всей стране будет обеспечен к 2030 году

Ранее «Ведомости» сообщили, что госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Для этого операторам необходимо будет выполнить несколько условий, в том числе им придется расширить зону покрытия LTE. К 2028 г. они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживают 500–999 человек, следует из проекта решения госкомиссии. К 2030 г. LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения. Сейчас в России чуть более 5000 населенных пунктов с населением 500–1000 человек, отмечал представитель Минцфиры.