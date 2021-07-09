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Мишустин: доступ к интернету по всей стране будет обеспечен к 2030 году

Ведомости

Доступ к интернету по всей России, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах, будет обеспечен к 2030 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

«Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 г. А уже в этом году установим свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть во всех малых населенных пунктах», — сказал он (цитата по ТАСС).

Премьер отметил, что устранение цифрового неравенства остается одним из приоритетов государства. По его мнению, в современном мире свободный доступ к интернету стал важным критерием качества жизни.

Ранее «Ведомости» сообщили, что госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700 МГц, 800 МГц и 2,5–2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на 10 лет. Для этого операторам необходимо будет выполнить несколько условий, в том числе им придется расширить зону покрытия LTE. К 2028 г. они должны будут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов, в которых проживают 500–999 человек, следует из проекта решения госкомиссии. К 2030 г. LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения. Сейчас в России чуть более 5000 населенных пунктов с населением 500–1000 человек, отмечал представитель Минцфиры.

Ранее по теме: Сотовых операторов обяжут построить сети 4G в селах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных