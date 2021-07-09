Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах

Согласно постановлению, механизм дает производителям три варианта реализации права выбора поисковика. Либо отечественный поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки, либо окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства, или окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров. Как следует из документа, требования по использованию российской поисковой системы предлагается распространить на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 июля 2021 г., поисковой системой по умолчанию определен «Яндекс». Как уточнили ТАСС в Минцифры, отбор поисковой системы на 2022 г. стартует 1 августа 2021 г.