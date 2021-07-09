Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах
Правительство определило правила выбора поисковиков в браузерах на новых устройствах. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению, механизм дает производителям три варианта реализации права выбора поисковика. Либо отечественный поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки, либо окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства, или окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров. Как следует из документа, требования по использованию российской поисковой системы предлагается распространить на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 июля 2021 г., поисковой системой по умолчанию определен «Яндекс». Как уточнили ТАСС в Минцифры, отбор поисковой системы на 2022 г. стартует 1 августа 2021 г.
В пресс-службе «Яндекса» рассказали «Ведомостям», что «сейчас более 40% владельцев iPhone в России используют поиск «Яндекса». «Для этого большинство из них переходит на сайт «Яндекса», каждый раз вручную вводя адрес в браузере. Возможность выбрать поиск на новом устройстве поможет сделать это в один клик», — отметил представитель.
Введение механизма выбора поисковой системы актуально, главным образом, для устройств Apple, так как «на операционной системе Android фактически такая возможность была давно», рассказывал «Ведомостям» директор Института исследований интернета Карен Казарян. При этом, по его мнению, данная мера не приведет к значительному перераспределению долей поисковиков в России.
Ранее «Ведомости» сообщали о согласии Apple исполнять нормы закона о предустановке российского софта после переговоров с руководством Минцифры, при этом в американской корпорации говорили о намерении реализовать этот механизм через диалоговое окно при первом включении купленного в России устройства — компания уже предлагает российским пользователям подборку с отечественными приложениями с 1 апреля этого года.
Так называемый закон об обязательной предустановке софта (поправки в закон «О защите прав потребителей») был принят в 2019 г. Согласно подзаконным актам к нему, софт из стран Евразийского экономического союза должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также Smart TV.
В списке приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и др. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройств (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.
В марте 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО. Согласно документу, штраф для должностных лиц может составить от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 до 200 000 руб. Закон вступил в силу 1 июля 2021 г.