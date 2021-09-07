Власти Москвы планируют арендовать дорожные камеры за 3,27 млрд рублей

Также камеры будут выявлять автомобили без техосмотра и ОСАГО. С 1 марта 2022 г. вступает в силу поправка к КоАП, которая вводит штраф в 2000 руб. за вождение без диагностической карты. Возможность дистанционной проверки ОСАГО обсуждается с 2015 г., в 2019 г. систему тестировали, но до реальных штрафов не дошло. Источники издания пояснили, что проверка техосмотра и ОСАГО создадут большой поток запросов в информационные системы.