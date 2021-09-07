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Власти Москвы планируют арендовать дорожные камеры за 3,27 млрд рублей

Ведомости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил тендер на аренду «оборудования для фиксации нарушений ПДД» за 3,27 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Подрядчик должен будет установить 500 камер и содержать их в течение пяти лет.

По данным газеты, сейчас в Москве установлено 3500 камер. В 2016 г. власти заключили контракт с компанией «Алагер» по аренде 500 камер, который истекает в этом году. Камеры перейдут в собственность города. В ЦОДД пояснили, что в 2022 г. эти камеры заменят на новые в рамках контракта, о котором идет речь.

Новые камеры установят на аварийных участках дорог и на выделенных полосах. Согласно техническому заданию, камеры должны будут фиксировать новые нарушения: движение мотоциклистов между полосами, нарушение правил применения мотошлемов, правила парковки, поворот и разворот не из крайнего ряда, правила перевозки грузов и буксировки. В ЦОДД пояснили, что эти функции по умолчанию есть в современных камерах. Если ГАИ решит контролировать одно из указанных правонарушений, для этого будет техническая возможность.

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Также камеры будут выявлять автомобили без техосмотра и ОСАГО. С 1 марта 2022 г. вступает в силу поправка к КоАП, которая вводит штраф в 2000 руб. за вождение без диагностической карты. Возможность дистанционной проверки ОСАГО обсуждается с 2015 г., в 2019 г. систему тестировали, но до реальных штрафов не дошло. Источники издания пояснили, что проверка техосмотра и ОСАГО создадут большой поток запросов в информационные системы.

Каждый день в Москве фиксируют проезд около 3,5 млн машин. По данным источников, мощность Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО) может быть увеличена при увеличении числа запросов, а информационная система АИС ОСАГО не сможет обработать больше 58 000-60 000 запросов в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных