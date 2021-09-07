Сингапурские исследователи выявили уязвимость в устройствах с Bluetooth
Исследователи сингапурского Университета технологий выявили уязвимость в безопасности большого количества устройств с технологией Bluetooth, сообщает «РИА Новости». Брешь под названием BrakTooth затронула 1400 моделей смартфонов, ноутбуков, клавиатур и других гаджетов.
При этом сами исследователи считают, что уязвимость касается практически всех устройств с технологией Bluetooth. Она позволяет проводить два вида хакерских атак на гаджеты. Первая обрывает соединение с помощью технологии и требует ручного перезапуска оборудования для нормальной работы.
В свою очередь вторая хакерская атака может использоваться для отключения беспроводной связи или взаимодействия с другими устройствами, а также для удаления данных.
Информацию о проблеме исследователи передали производителям гаджетов. Полную версию исследования они обещают не опубликовывать до устранения уязвимости со стороны производителей устройств.