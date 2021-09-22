Microsoft представила новые продукты линейки Surface на Windows 11

Также были анонсированы обновленные версии Surface Pro X и Surface Go 3. На мероприятии была показана Wi-Fi версия ультрапортативного планшета Pro X без возможности подключения к сотовым сетям (зато с поддержкой эмуляции x86- и x64-приложений). Емкость заряда не была упомянута, однако считается, что он будет работать дольше LTE-версии, время автономной работы которой достигает 15 часов. Новинка будет стоить $899 (примерно 65 500 руб. по текущему курсу) и будет доступна для заказа уже с сегодняшнего дня.