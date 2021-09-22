Microsoft представила новые продукты линейки Surface на Windows 11
Microsoft в ходе осенней презентации представила новые устройства, которые пополнят линейку Surface и будут работать на операционной системе Windows 11.
Одним из самых ожидаемых продуктов стал флагманский ноутбук Surface Laptop Studio, который считается преемником гибридных ноутбуков Surface Book. Вместо съемного дисплея в нем используется клавиатура на шарнире, что позволяет этому девайсу работать в трех режимах: ноутбук, «сцена» (14,4-дюймовый дисплей выдвигается вперед под углом, закрывая клавиатуру) и «студия» (фактически превращается в планшет).
Surface Laptop Studio оснащен процессорами Intel Core 11-го поколения и будет иметь 16 или 32 ГБ оперативной памяти в зависимости от модели, а также внешнюю память до 2 ТБ. Он поддерживает беспроводную зарядку пера Surface Slim Pen 2, Thunderbolt 4 и Windows 11, релиз которой состоится 5 октября (тогда же выйдет и сам ноутбук).
Также были анонсированы обновленные версии Surface Pro X и Surface Go 3. На мероприятии была показана Wi-Fi версия ультрапортативного планшета Pro X без возможности подключения к сотовым сетям (зато с поддержкой эмуляции x86- и x64-приложений). Емкость заряда не была упомянута, однако считается, что он будет работать дольше LTE-версии, время автономной работы которой достигает 15 часов. Новинка будет стоить $899 (примерно 65 500 руб. по текущему курсу) и будет доступна для заказа уже с сегодняшнего дня.
Флагманский планшет Surface Pro 8 получил 13-дюймовый дисплей c частотой 120 Гц, тонкими рамками и поддержкой Dolby Vision, процессоры Intel Core i5 или Core i7 (более мощные, чем у предыдущих моделей), основную камеру на 10 Мп, поддержку Thunderbolt 4, разъем Surface Connect для зарядки и новую клавиатуру с отсеком для хранения Surface Slim Pen 2. В Microsoft утверждают, что планшет проработает до 16 часов и сразу получит Windows 11. Цены начинаются от $1099, или около 80 000 руб., не считая стоимости клавиатуры и пера. Surface Pro 8 выйдет 5 октября.
Другим крупным обновлением стал Surface Duo 2 — складной смартфон второго поколения с двойным экраном с частотой до 90 Гц, процессором Snapdragon 888, поддержкой 5G и блоком из трех камер. На боковой грани нового смартфона предусмотрен дисплей-полоска, который показывает время, оповещает о звонках и сообщениях, а также о проценте заряда. Surface Duo 2 обойдется покупателям в $1,499, на $100 дороже своего предшественника, и появится в продаже 20 октября.
Ранее «Ведомости» писали о презентации новых продуктов Apple, включая iPhone 13, который получил чип от A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором, а также батарею увеличенного объема.