Microsoft запустила Windows 11 на день раньше

В Windows 11 пользователей ждет новый интерфейс, переработанное меню «Пуск», переработанный магазин Microsoft, виджеты, интеграция Microsoft Teams и другое. С 5 октября новые ПК и ноутбуки Surface, Asus, Lenovo и HP будут поставляться с предустановленной Windows 11. Другие производители компьютеров также скоро выпустят устройства на Windows 11.