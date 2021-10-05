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Microsoft запустила Windows 11 на день раньше

Ведомости

Операционная система Windows 11 стала официально доступна для загрузки 4 октября, сообщил The Verge. Официальный релиз был назначен на 5 октября. Пользователи, которые недавно купили компьютеры с Windows 10, смогут перейти на новую версию уже сейчас.

Для остальных устройств внедрение новой ОС будет постепенным. «Мы ожидаем, что всем соответствующим устройствам Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 г.», — сообщили в Microsoft.

Компания анонсировала выпуск новой версии Windows в конце августа. В компании заявили, что это «самая защищенная» операционная система семейства, которая работает быстрее предыдущей версии в большинстве задач.

В Windows 11 пользователей ждет новый интерфейс, переработанное меню «Пуск», переработанный магазин Microsoft, виджеты, интеграция Microsoft Teams и другое. С 5 октября новые ПК и ноутбуки Surface, Asus, Lenovo и HP будут поставляться с предустановленной Windows 11. Другие производители компьютеров также скоро выпустят устройства на Windows 11.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных