Microsoft запустила Windows 11 на день раньше
Операционная система Windows 11 стала официально доступна для загрузки 4 октября, сообщил The Verge. Официальный релиз был назначен на 5 октября. Пользователи, которые недавно купили компьютеры с Windows 10, смогут перейти на новую версию уже сейчас.
Для остальных устройств внедрение новой ОС будет постепенным. «Мы ожидаем, что всем соответствующим устройствам Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 г.», — сообщили в Microsoft.
Компания анонсировала выпуск новой версии Windows в конце августа. В компании заявили, что это «самая защищенная» операционная система семейства, которая работает быстрее предыдущей версии в большинстве задач.
В Windows 11 пользователей ждет новый интерфейс, переработанное меню «Пуск», переработанный магазин Microsoft, виджеты, интеграция Microsoft Teams и другое. С 5 октября новые ПК и ноутбуки Surface, Asus, Lenovo и HP будут поставляться с предустановленной Windows 11. Другие производители компьютеров также скоро выпустят устройства на Windows 11.