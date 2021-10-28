Instagram разрешил всем пользователям добавлять ссылки в сторис

«Мы слышали от остальных членов нашего сообщества, что они также хотят поделиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства или шопинга, теперь у вас есть возможность делиться историями — независимо от размера вашего аккаунта», — говорится в сообщении.