Instagram разрешил всем пользователям добавлять ссылки в сторис
Instagram разрешил всем пользователям добавлять ссылки в Stories, говорится в сообщении компании. Ранее такая функция была доступна верифицированным аккаунтам и пользователям с большим числом подписчиков.
«Мы слышали от остальных членов нашего сообщества, что они также хотят поделиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства или шопинга, теперь у вас есть возможность делиться историями — независимо от размера вашего аккаунта», — говорится в сообщении.
Ранее в Instagram появилась возможность размещать видео до 60 минут в основной ленте. Раньше для этого был предназначен отдельный раздел IGTV, который был переименован в Instagram TV.
С 19 октября пользователи соцсети могут публиковать «коллаборации» — совместные публикации для повышения охвата, в заголовке которых указаны имена обоих авторов и которые отображаются в обеих лентах. Комментарии, просмотры и лайки у таких постов тоже будут общие. С 20 октября в приложении появилась функция для некоммерческих организаций, которая позволит им собирать деньги на благотворительность.
С четверга, 21 октября, все пользователи могут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с компьютера на любой платформе. Ранее это можно было делать только со смартфона. Также с четверга были добавлены новые функции в раздел с короткими видео Reels, включая 3D-тексты песен и специальные эффекты.