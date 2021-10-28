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Instagram разрешил всем пользователям добавлять ссылки в сторис

Ведомости

Instagram разрешил всем пользователям добавлять ссылки в Stories, говорится в сообщении компании. Ранее такая функция была доступна верифицированным аккаунтам и пользователям с большим числом подписчиков.

«Мы слышали от остальных членов нашего сообщества, что они также хотят поделиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства или шопинга, теперь у вас есть возможность делиться историями — независимо от размера вашего аккаунта», — говорится в сообщении.

Ранее в Instagram появилась возможность размещать видео до 60 минут в основной ленте. Раньше для этого был предназначен отдельный раздел IGTV, который был переименован в Instagram TV.

С 19 октября пользователи соцсети могут публиковать «коллаборации» — совместные публикации для повышения охвата, в заголовке которых указаны имена обоих авторов и которые отображаются в обеих лентах. Комментарии, просмотры и лайки у таких постов тоже будут общие. С 20 октября в приложении появилась функция для некоммерческих организаций, которая позволит им собирать деньги на благотворительность. 

С четверга, 21 октября, все пользователи могут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с компьютера на любой платформе. Ранее это можно было делать только со смартфона. Также с четверга были добавлены новые функции в раздел с короткими видео Reels, включая 3D-тексты песен и специальные эффекты.

Ранее по теме: В Instagram можно будет публиковать фото и видео через компьютер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных