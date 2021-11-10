«Сбер» может перевести ИИ-проекты на российское оборудование
По данным издания, 29 октября топ-менеджеры банка провели закрытую встречу с руководителями разработчиков электроники и IT-интеграторов, где обсуждался потенциальный переход группы на российское оборудование, в том числе специализированные процессоры для систем ИИ. В частности, на встрече была показана презентация НТЦ «Модуль», посвященная перспективам использования нейропроцессоров производителя в ИИ-системах.
Другой производитель процессоров, «Байкал Электроникс», подтвердил газете участие своего представителя в мероприятии. В компании заявили, что на встрече «обсуждались перспективы разработки и производства чипов для ИИ в РФ, варианты их применения и возможные рынки».
Сейчас «Сбер» использует оборудование американской компании Nvidia — на основе готовых вычислительных узлов последней создан представленный «Сбером» в 2019 г. самый мощный в России суперкомпьютер Christofari. При этом у руководства группы якобы есть опасения, что Nvidia может ограничить применение своих технологий, что создаст сложности для развития ИИ-проектов. Этим и объясняется поиск отечественных альтернатив.
«Сбер» также может приобрести долю в российском или зарубежном дизайн-центре, сообщает «Коммерсантъ». Речь может идти о тайваньском производителе чипов VIA Technologies, который поставляет процессорные платформы архитектуры х86. В Минпромторге заявили, что приветствуют возможный переход на отечественное оборудование и обещают поддерживать его «всем арсеналом мер господдержки».