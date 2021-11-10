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«Сбер» может перевести ИИ-проекты на российское оборудование

Ведомости

Сбербанк изучает возможность использования российского оборудования в рамках проектов по разработке искусственного интеллекта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, 29 октября топ-менеджеры банка провели закрытую встречу с руководителями разработчиков электроники и IT-интеграторов, где обсуждался потенциальный переход группы на российское оборудование, в том числе специализированные процессоры для систем ИИ. В частности, на встрече была показана презентация НТЦ «Модуль», посвященная перспективам использования нейропроцессоров производителя в ИИ-системах.

Другой производитель процессоров, «Байкал Электроникс», подтвердил газете участие своего представителя в мероприятии. В компании заявили, что на встрече «обсуждались перспективы разработки и производства чипов для ИИ в РФ, варианты их применения и возможные рынки».

Сейчас «Сбер» использует оборудование американской компании Nvidia — на основе готовых вычислительных узлов последней создан представленный «Сбером» в 2019 г. самый мощный в России суперкомпьютер Christofari. При этом у руководства группы якобы есть опасения, что Nvidia может ограничить применение своих технологий, что создаст сложности для развития ИИ-проектов. Этим и объясняется поиск отечественных альтернатив.

«Сбер» также может приобрести долю в российском или зарубежном дизайн-центре, сообщает «Коммерсантъ». Речь может идти о тайваньском производителе чипов VIA Technologies, который поставляет процессорные платформы архитектуры х86. В Минпромторге заявили, что приветствуют возможный переход на отечественное оборудование и обещают поддерживать его «всем арсеналом мер господдержки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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