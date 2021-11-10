«Сбер» может перевести ИИ-проекты на российское оборудование

Сейчас «Сбер» использует оборудование американской компании Nvidia — на основе готовых вычислительных узлов последней создан представленный «Сбером» в 2019 г. самый мощный в России суперкомпьютер Christofari. При этом у руководства группы якобы есть опасения, что Nvidia может ограничить применение своих технологий, что создаст сложности для развития ИИ-проектов. Этим и объясняется поиск отечественных альтернатив.