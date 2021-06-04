«Сбер» впервые в России запатентует произведение искусственного интеллекта
«Сбер» готовит первую в России заявку на патент на созданное искусственным интеллектом (ИИ) произведение, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Сейчас мы готовим первую в России заявку на интеллектуальный продукт самого искусственного интеллекта, когда код ИИ написал другой код ИИ. Обсуждаем это с Роспатентом. Мы планируем получить патент на произведение именно искусственного интеллекта. Это не фильм, не картина, это код, но тем не менее это очень важно», — сказал он.
Ведяхин подчеркнул, что сейчас «Сбер» и Роспатент пытаются найти «правильную формулу» для закрепления подобной интеллектуальной собственности. Удачная попытка этого может стать прорывом в дальнейшем движении вперед в контексте развития авторского права на произведения, созданные ИИ, отметил первый зампред.
Ранее Росстандарт заявил о намерении стандартизировать использование ИИ в самых разных отраслях и сферах жизни: в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях, системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и прочего. Конкурс на разработку российских стандартов ИИ выиграла Высшая школа экономики.