«Сбер» впервые в России запатентует произведение искусственного интеллекта

«Сейчас мы готовим первую в России заявку на интеллектуальный продукт самого искусственного интеллекта, когда код ИИ написал другой код ИИ. Обсуждаем это с Роспатентом. Мы планируем получить патент на произведение именно искусственного интеллекта. Это не фильм, не картина, это код, но тем не менее это очень важно», — сказал он.