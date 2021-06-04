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«Сбер» впервые в России запатентует произведение искусственного интеллекта

Ведомости

«Сбер» готовит первую в России заявку на патент на созданное искусственным интеллектом (ИИ) произведение, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

«Сейчас мы готовим первую в России заявку на интеллектуальный продукт самого искусственного интеллекта, когда код ИИ написал другой код ИИ. Обсуждаем это с Роспатентом. Мы планируем получить патент на произведение именно искусственного интеллекта. Это не фильм, не картина, это код, но тем не менее это очень важно», — сказал он.

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Ведяхин подчеркнул, что сейчас «Сбер» и Роспатент пытаются найти «правильную формулу» для закрепления подобной интеллектуальной собственности. Удачная попытка этого может стать прорывом в дальнейшем движении вперед в контексте развития авторского права на произведения, созданные ИИ, отметил первый зампред.

Ранее Росстандарт заявил о намерении стандартизировать использование ИИ в самых разных отраслях и сферах жизни: в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях, системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и прочего. Конкурс на разработку российских стандартов ИИ выиграла Высшая школа экономики.

Ранее по теме: «Сбер» продаст свою долю крупнейшего хорватского ритейлера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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