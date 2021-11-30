В России запустили отечественный аналог Tiktok

Разработчики обещают пользователям «широкий набор инструментов» для создания и редактирования видео, а также специальный функционал для совместного создания коллабораций. Кроме того, в приложении доступна функция реюза, с помощью которой можно увеличить охват ролика, досняв свое дополнение к уже существующим на площадке трендам. Среди участников промо-кампании Yappy — блогеры Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс и Mia Boyka.