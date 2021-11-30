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В России запустили отечественный аналог Tiktok

Ведомости

Разработчики из Ritm Media (входит в «Газпром-медиа») объявили о запуске соцсети Yappy, которая призвана составить конкуренцию Tiktok. Приложение с 29 ноября стало доступным для пользователей iOS и Android.

«IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео», — говорится в пресс-релизе компании. 

Разработчики обещают пользователям «широкий набор инструментов» для создания и редактирования видео, а также специальный функционал для совместного создания коллабораций. Кроме того, в приложении доступна функция реюза, с помощью которой можно увеличить охват ролика, досняв свое дополнение к уже существующим на площадке трендам. Среди участников промо-кампании Yappy — блогеры Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс и Mia Boyka.

О том, что Ritm Media зарегистрировала товарный знак Yappy, стало известно еще в сентябре. Тогда сообщалось, что для развития нового приложения «Газпром-медиа» в 2020 г. купил у «Ямолодец» приложение, разработанное при поддержке фонда «Иннопрактика».

Летом свой аналог Tiktok под названием Youtube Shorts в России запустила компания Google. Среди основных функций — создание и добавление семплов аудио из других роликов, добавление автоматических субтитров, запись роликов продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте, а также добавление к коротким видео отрывков, сохраненных в галерее телефона. Приложение пока работает в бета-версии.

Ранее по теме: Google объявил о запуске Youtube Shorts в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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