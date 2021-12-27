В Китае разработали цифрового прокурора

Сами китайские прокуроры технологию раскритиковали, отмечает издание — по их мнению, эффективность работы нейросети вызывает сомнения. В частности, юристы отмечают, что непонятно, кто должен взять на себя ответственность в случае, если алгоритм допустит ошибку — прокурор, сама машина или ее разработчик. Другая проблема заключается в том, что ИИ может предъявить обвинение только на основании своего предыдущего опыта и не способен предвидеть общественную реакцию на дело.