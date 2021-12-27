В Китае разработали цифрового прокурора
Ученые Китайской академии наук разработали искусственный интеллект, который способен изучить уголовное дело на основе устного описания и предъявить по нему обвинение, пишет газета South China Mourning Post.
Новую технологию протестировали на более чем 17 000 дел, возбужденных с 2015 по 2020 гг. Нейросеть выдвигает обвинение с точностью до 97% на основе тысячи параметров по восьми самым распространенным преступлениям в Шанхае, включая воровство, опасное вождение и мошенничество с кредитными картами.
Разработчики утверждают, что со временем ИИ станет еще более точным: он сможет распознавать менее распространенные правонарушения и предъявлять обвинения по нескольким статьям одному подозреваемому.
Сообщается, что цифрового прокурора уже протестировали в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае – самой крупной и загруженной в стране. Ученые считают, что он поможет прокурорам, которые смогут сосредоточиться на более сложных задачах.
Сами китайские прокуроры технологию раскритиковали, отмечает издание — по их мнению, эффективность работы нейросети вызывает сомнения. В частности, юристы отмечают, что непонятно, кто должен взять на себя ответственность в случае, если алгоритм допустит ошибку — прокурор, сама машина или ее разработчик. Другая проблема заключается в том, что ИИ может предъявить обвинение только на основании своего предыдущего опыта и не способен предвидеть общественную реакцию на дело.