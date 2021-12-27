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Технологии

В Китае разработали цифрового прокурора

Ведомости

Ученые Китайской академии наук разработали искусственный интеллект, который способен изучить уголовное дело на основе устного описания и предъявить по нему обвинение, пишет газета South China Mourning Post.

Новую технологию протестировали на более чем 17 000 дел, возбужденных с 2015 по 2020 гг. Нейросеть выдвигает обвинение с точностью до 97% на основе тысячи параметров по восьми самым распространенным преступлениям в Шанхае, включая воровство, опасное вождение и мошенничество с кредитными картами.

Разработчики утверждают, что со временем ИИ станет еще более точным: он сможет распознавать менее распространенные правонарушения и предъявлять обвинения по нескольким статьям одному подозреваемому.

Сообщается, что цифрового прокурора уже протестировали в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае – самой крупной и загруженной в стране. Ученые считают, что он поможет прокурорам, которые смогут сосредоточиться на более сложных задачах.

Сами китайские прокуроры технологию раскритиковали, отмечает издание — по их мнению, эффективность работы нейросети вызывает сомнения. В частности, юристы отмечают, что непонятно, кто должен взять на себя ответственность в случае, если алгоритм допустит ошибку — прокурор, сама машина или ее разработчик. Другая проблема заключается в том, что ИИ может предъявить обвинение только на основании своего предыдущего опыта и не способен предвидеть общественную реакцию на дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных