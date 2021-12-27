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Минцифры не выявило утечек в инфраструктуре портала «Госуслуги»

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Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала «Госуслуги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцфиры.

При мониторинге были выявлены недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним, отметили в Минцифры. 

«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены», - сообщили в Минцифры.

Ранее сегодня издание «Код Дурова» сообщило, что ресурс cybersec.org выложил в открытый доступ исходный код портала «Госуслуги». Он был скачан авторами ресурса с поддоменов mos.ru — исходники портала в виде каталогов .git находились там в незашифрованном виде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных