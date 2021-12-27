Минцифры не выявило утечек в инфраструктуре портала «Госуслуги»
Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала «Госуслуги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцфиры.
При мониторинге были выявлены недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним, отметили в Минцифры.
«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены», - сообщили в Минцифры.
Ранее сегодня издание «Код Дурова» сообщило, что ресурс cybersec.org выложил в открытый доступ исходный код портала «Госуслуги». Он был скачан авторами ресурса с поддоменов mos.ru — исходники портала в виде каталогов .git находились там в незашифрованном виде.