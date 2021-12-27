«Роскосмос» сообщил об успешном выведении на орбиту спутников OneWeb
Запущенные 27 декабря с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на целевые орбиты, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.
«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении компании.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb состоялся на космодроме Байконур 27 декабря в 16.10 мск. Пуск прошел в штатном режиме. После него разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту.
Низкоорбитальная группировка OneWeb в результате сегодняшнего старта увеличилась еще на 36 спутников и достигла 394. Старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb и восьмым в текущем году. Пять из них прошли на космодроме Восточный, еще три — на Байконуре.