«Роскосмос» сообщил об успешном выведении на орбиту спутников OneWeb

Низкоорбитальная группировка OneWeb в результате сегодняшнего старта увеличилась еще на 36 спутников и достигла 394. Старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb и восьмым в текущем году. Пять из них прошли на космодроме Восточный, еще три — на Байконуре.