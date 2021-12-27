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«Роскосмос» сообщил об успешном выведении на орбиту спутников OneWeb

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Запущенные 27 декабря с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на целевые орбиты, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении компании.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb состоялся на космодроме Байконур 27 декабря в 16.10 мск. Пуск прошел в штатном режиме. После него разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту.

Низкоорбитальная группировка OneWeb в результате сегодняшнего старта увеличилась еще на 36 спутников и достигла 394. Старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb и восьмым в текущем году. Пять из них прошли на космодроме Восточный, еще три — на Байконуре.

Ранее по теме: С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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