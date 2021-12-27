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С космодрома Плесецк успешно запустили тяжелую ракету «Ангара-А5»

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Воздушно-космические силы Российской Федерации успешно провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и полезной нагрузкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. Пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области в штатном режиме.

«В понедельник, 27 декабря, в 22 часа 00 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — рассказали в министерстве.

После запуска ракета была взята на сопровождение наземными средствами ВКС, добавили в пресс-службе. Позже Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил ВКС с успешный запуском «Ангары».

«Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчет космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО "Энергомаш", НПЦАП, ЦЭНКИ — с успешным пуском тяжелой "Ангары"! Пошла, родимая! Теперь ждем работу разгонного блока "Персей" разработки РУК "Энергия"», — написал Рогозин в Twitter.

24 декабря пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк был отложен из-за сбоя, аналогичным образом было решено поступить и 23 декабря, изначально пуск был запланирован именно на эту дату.

«Ангара» — один из главных долгостроев российской космической промышленности в постсоветское время. Решение о разработке ракет этого семейства приняли еще в 1990-е, но реальное финансирование проекта началось в 2006 г. В него входят легкие ракеты-носители «Ангара-1.2», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Ракеты «Ангара» считаются экологически безопасными, так как используют керосин и жидкий кислород вместо токсичного топлива на основе гептила.

В прошлом году Минобороны заказало у ГКНПЦ им. Хруничева (входит в «Роскосмос») четыре ракеты-носителя «Ангара-А5». Контракт оценивался в сумму свыше 18 млрд руб. По расчетам ведомства, один такой летальный аппарат способен вывести на низкую орбиту до 23 т полезной нагрузки. Первый испытательный пуск ракеты состоялся 23 декабря 2014 г., второй — 14 декабря 2020 г.

Ранее по теме: Испытательный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» перенесли во второй раз

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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