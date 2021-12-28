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Китай пожаловался в ООН на спутники Starlink Илона Маска

Ведомости

Китай направил в Управление по вопросам космического пространства ООН жалобу на интернет-спутники Starlink разработки американской SpaceX.

В своем обращении представители КНР упоминают два эпизода, произошедшие 1 июля и 21 октября текущего года, в ходе которых аппараты Starlink якобы подлетали на опасно близкое расстояние к rитайской космической станции «Тяньгун». Последняя была вынуждена принять меры по уклонению, чтобы избежать столкновения, говорится в документе.

Как сообщает Reuters, после этого SpaceX раскритиковали пользователи китайской соцсети Weibo, которые назвали спутники компании «кучей космического мусора» и «американским космическим оружием».

Строительство китайской космической станции началось в апреле 2021 г. В июне к новой орбитальной станции был запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту, которые стали первым ее экипажем и одновременно строителями. Ожидается, что создание станции завершится к концу 2022 г. после четырех пилотируемых миссий.

Starlink — глобальная спутниковая система, которая разрабатывается с 2015 г. принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Она призвана обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен.

В настоящее время на орбите находятся более 1750 активных спутников Starlink. Их услугами пользуются свыше 140 000 пользователей в более чем 20 странах по всему миру. Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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