Китай пожаловался в ООН на спутники Starlink Илона Маска
Китай направил в Управление по вопросам космического пространства ООН жалобу на интернет-спутники Starlink разработки американской SpaceX.
В своем обращении представители КНР упоминают два эпизода, произошедшие 1 июля и 21 октября текущего года, в ходе которых аппараты Starlink якобы подлетали на опасно близкое расстояние к rитайской космической станции «Тяньгун». Последняя была вынуждена принять меры по уклонению, чтобы избежать столкновения, говорится в документе.
Как сообщает Reuters, после этого SpaceX раскритиковали пользователи китайской соцсети Weibo, которые назвали спутники компании «кучей космического мусора» и «американским космическим оружием».
Строительство китайской космической станции началось в апреле 2021 г. В июне к новой орбитальной станции был запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту, которые стали первым ее экипажем и одновременно строителями. Ожидается, что создание станции завершится к концу 2022 г. после четырех пилотируемых миссий.
Starlink — глобальная спутниковая система, которая разрабатывается с 2015 г. принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Она призвана обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен.
В настоящее время на орбите находятся более 1750 активных спутников Starlink. Их услугами пользуются свыше 140 000 пользователей в более чем 20 странах по всему миру. Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников.