Китай пожаловался в ООН на спутники Starlink Илона Маска

Строительство китайской космической станции началось в апреле 2021 г. В июне к новой орбитальной станции был запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту, которые стали первым ее экипажем и одновременно строителями. Ожидается, что создание станции завершится к концу 2022 г. после четырех пилотируемых миссий.