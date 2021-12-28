В России открыли лаборатории пользовательского тестирования госуслуг

Одна лаборатория предназначена для граждан, вторая — для компаний и госслужащих. Обе функционируют на базе аналитического центра при правительстве. Там будут тестировать услуги органов власти, в том числе Минэкономразвития, Минфина, Минцифры, Минтруда, ФНС, Росимущества и прочих ведомств.