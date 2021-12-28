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В России открыли лаборатории пользовательского тестирования госуслуг

Ведомости

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко открыл две первые лаборатории пользовательского тестирования, в которых граждане будут оценивать эргономичность государственных услуг и комфорт от их использования, сообщила пресс-служба кабмина.

Одна лаборатория предназначена для граждан, вторая — для компаний и госслужащих. Обе функционируют на базе аналитического центра при правительстве. Там будут тестировать услуги органов власти, в том числе Минэкономразвития, Минфина, Минцифры, Минтруда, ФНС, Росимущества и прочих ведомств.

Испытания предполагают использование биобраслетов и электроэнцефалографов, позволяющих зафиксировать реакции человека на сервисы. В частности, будут исследоваться активность головного мозга и нервной системы.

В целом на тестирование одной услуги уйдет примерно две недели, заявили в правительстве. По результатам испытаний процедуру ее получения могут скорректировать. Рекомендации, как усовершенствовать алгоритм, направят в соответствующие органы исполнительной власти.

Специалисты лабораторий также будут формировать экспертные предложения по изменению нормативной базы, если таковые потребуются для изменения процедуры получения госуслуги. В действующих лабораториях планируют протестировать и новые, и уже существующие госуслуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных