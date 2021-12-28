В России открыли лаборатории пользовательского тестирования госуслуг
Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко открыл две первые лаборатории пользовательского тестирования, в которых граждане будут оценивать эргономичность государственных услуг и комфорт от их использования, сообщила пресс-служба кабмина.
Одна лаборатория предназначена для граждан, вторая — для компаний и госслужащих. Обе функционируют на базе аналитического центра при правительстве. Там будут тестировать услуги органов власти, в том числе Минэкономразвития, Минфина, Минцифры, Минтруда, ФНС, Росимущества и прочих ведомств.
Испытания предполагают использование биобраслетов и электроэнцефалографов, позволяющих зафиксировать реакции человека на сервисы. В частности, будут исследоваться активность головного мозга и нервной системы.
В целом на тестирование одной услуги уйдет примерно две недели, заявили в правительстве. По результатам испытаний процедуру ее получения могут скорректировать. Рекомендации, как усовершенствовать алгоритм, направят в соответствующие органы исполнительной власти.
Специалисты лабораторий также будут формировать экспертные предложения по изменению нормативной базы, если таковые потребуются для изменения процедуры получения госуслуги. В действующих лабораториях планируют протестировать и новые, и уже существующие госуслуги.