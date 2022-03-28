Минцифры отменило часть требований к операторам по расширению LTE-сетей в 2022 году

Ранее операторы сотовой связи предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования. В Российском союзе промышленников и предпринимателей сообщили, что цены на телеком-оборудование выросли на 40% из-за ухода иностранных вендоров и снижения курса рубля и могут увеличиться еще на 80%. В нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля - августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети, заявили в организации. Там предложили свернуть все планы развития и использовать оборудование только для поддержания устойчивости сети. При этом ожидается, что капитальные затраты операторов связи даже при сокращении инвестпрограмм вырастут с 390 млрд руб. в 2021 г. до 450 млрд руб. в 2022 г.