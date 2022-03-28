Минцифры отменило часть требований к операторам по расширению LTE-сетей в 2022 году
Минцифры РФ освободило телеком-операторов от необходимости расширять покрытие LTE-сетей вдоль федеральных трасс и в населенных пунктах, в которых проживает более 1000 человек, говорится в сообщении ведомства.
Мораторий будет действовать до конца 2022 г. Решение принято на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов. Покрывать LTE-сетями населенные пункты с населением более 1000 человек операторов обязывало решение ГКРЧ от 2013 г.
Ранее операторы сотовой связи предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования. В Российском союзе промышленников и предпринимателей сообщили, что цены на телеком-оборудование выросли на 40% из-за ухода иностранных вендоров и снижения курса рубля и могут увеличиться еще на 80%. В нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля - августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети, заявили в организации. Там предложили свернуть все планы развития и использовать оборудование только для поддержания устойчивости сети. При этом ожидается, что капитальные затраты операторов связи даже при сокращении инвестпрограмм вырастут с 390 млрд руб. в 2021 г. до 450 млрд руб. в 2022 г.
В прошлом году стало известно, что ГКРЧ планирует обязать сотовых операторов построить в населенных пунктах с населением от 500 до 1000 человек сети 4G и обеспечить покрытие 99% таких поселений. Кроме того, предполагалось, что с 2023 г. операторы должны будут строить LTE-сети только с использованием отечественного оборудования, внесенного в единый реестр российской электронной продукции, а к 2030 г. LTE должно быть покрыто 99% автодорог общего пользования федерального значения.
В России чуть более 5000 населенных пунктов с населением 500–1000 человек. Как сообщал в прошлом году источник «Ведомостей» в одной из сотовых компаний, установка базовой станции LTE в селе с вышкой и оптической линией связи обходилась в 3–5 млн руб. (по курсу на июль 2021 г.). В селах, где таковых нет, эта сумма доходила до 7 млн руб. Если обеспечивать каждый небольшой населенный пункт собственной базовой станцией LTE, расходы операторов могли составить от 15 млрд до 35 млрд руб.