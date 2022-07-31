AMD опередила Intel по показателю рыночной капитализации
Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) обошел компанию-конкурента Intel по рыночной капитализации, сообщает CNBC. Этот факт показывает рост конкуренции на рынке ПК и микрочипов для серверов, отмечает телеканал.
На торгах 29 июля стоимость акций AMD выросла на 5,05%, а акции Intel подешевели почти на 9%. В результате рыночная капитализация AMD увеличилась до $153 млрд, а у Intel она сократилась до $148 млрд.
Телеканал отмечает, в целом это символические перестановки на рынке. Акции Intel подешевели после того, как компания опубликовала отчетность: производитель впервые за несколько десятилетий получил квартальный убыток. AMD завершила первый квартал 2022 года с рекордными доходами. Ожидается, что отчетность AMD за второй квартал будет опубликована 2 августа.
В марте Intel и AMD, крупнейшие производители процессоров в мире, приостановили поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне конфликта на Украине. В феврале США ввели ограничения на экспорт технологической продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Эти меры нацелены в первую очередь на остановку экспорта чипов военного или двойного назначения.
При этом минторг США сделал исключение для «потребительских коммуникационных устройств» — сюда входят персональные компьютеры, модемы и мобильные телефоны. Это означало, что ограничения не должны затрагивать потребительскую продукцию, такую как процессоры AMD Ryzen и Intel Core, отмечает Tom's Hardware.