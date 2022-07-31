AMD опередила Intel по показателю рыночной капитализации

В марте Intel и AMD, крупнейшие производители процессоров в мире, приостановили поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне конфликта на Украине. В феврале США ввели ограничения на экспорт технологической продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Эти меры нацелены в первую очередь на остановку экспорта чипов военного или двойного назначения.