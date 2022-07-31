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Технологии

AMD опередила Intel по показателю рыночной капитализации

Ведомости

Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) обошел компанию-конкурента Intel по рыночной капитализации, сообщает CNBC. Этот факт показывает рост конкуренции на рынке ПК и микрочипов для серверов, отмечает телеканал.

На торгах 29 июля стоимость акций AMD выросла на 5,05%, а акции Intel подешевели почти на 9%. В результате рыночная капитализация AMD увеличилась до $153 млрд, а у Intel она сократилась до $148 млрд.

Телеканал отмечает, в целом это символические перестановки на рынке. Акции Intel подешевели после того, как компания опубликовала отчетность: производитель впервые за несколько десятилетий получил квартальный убыток. AMD завершила первый квартал 2022 года с рекордными доходами. Ожидается, что отчетность AMD за второй квартал будет опубликована 2 августа.

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В марте Intel и AMD, крупнейшие производители процессоров в мире, приостановили поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне конфликта на Украине. В феврале США ввели ограничения на экспорт технологической продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Эти меры нацелены в первую очередь на остановку экспорта чипов военного или двойного назначения.

При этом минторг США сделал исключение для «потребительских коммуникационных устройств» — сюда входят персональные компьютеры, модемы и мобильные телефоны. Это означало, что ограничения не должны затрагивать потребительскую продукцию, такую как процессоры AMD Ryzen и Intel Core, отмечает Tom's Hardware.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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