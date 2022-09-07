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Борисов сообщил о переносе российской лунной миссии на 2023 год

Ведомости

Первая в истории современной России миссия на Луну была перенесена на 2023 г., об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Да, к сожалению», — сообщил Борисов, отвечая на вопрос, был ли перенесен запуск аппарата «Луна-25» на следующий год. Это не первый раз, когда миссия переносится. Ранее в ходе марафона «Новые горизонты» общества «Знание», который проходил в мае этого года, на тот момент возглавлявший корпорацию «Роскосмос» Дмитрий Рогозин говорил, что отправка миссии на Луну состоится до конца сентября. До этого запуск был запланирован на 22 августа.

Космический роботизированный комплекс «Луна-25» должен стать первым в современной истории России аппаратом на естественном спутнике Земли. Миссия предусматривает изучение Луны с орбиты и поверхности, а также забор и доставку лунного грунта на Землю. В рамках этого проекта планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Уточняется, что аппарат будет исследовать поверхность Луны в районе южного полюса в течение не менее одного земного года.

Предполагается, что в 2024 г. Россия отправит к спутнику Земли орбитальную станцию «Луна-26», в 2025 г. – посадочную станцию «Луна-27». Эти миссии включены в Федеральную космическую программу, действие которой заканчивается в 2025 г. После этого, в 2027–2028 г. должна произойти отправка тяжелой посадочной станции «Луна-28», которая возьмет грунт и доставит его на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки тяжелого лунохода. Эти проекты пока не зарегистрированы в госпрограммах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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