Борисов сообщил о переносе российской лунной миссии на 2023 год

«Да, к сожалению», — сообщил Борисов, отвечая на вопрос, был ли перенесен запуск аппарата «Луна-25» на следующий год. Это не первый раз, когда миссия переносится. Ранее в ходе марафона «Новые горизонты» общества «Знание», который проходил в мае этого года, на тот момент возглавлявший корпорацию «Роскосмос» Дмитрий Рогозин говорил, что отправка миссии на Луну состоится до конца сентября. До этого запуск был запланирован на 22 августа.