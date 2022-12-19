В Минцифры опровергли сообщения об утечке данных «Госуслуг»

По его словам, речь идет о старой утечке данных «Почты России». Ранее сегодня в Telegram-каналах появилась информация, что хакеры из C.A.S. и форума DumpForums якобы получили доступ к 1 млн записей из базы данных. В частности, об этом писал канал «Утечки информации». Отмечалось, что в открытом доступе оказались ФИО, адреса электронной почты, телефоны и другие данные.