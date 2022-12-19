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В Минцифры опровергли сообщения об утечке данных «Госуслуг»

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Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию об утечке данных из базы «Единой системы идентификации и аутентификации» (учетная запись на «Госуслугах» идентична учетной записи в ЕСИА).

По его словам, речь идет о старой утечке данных «Почты России». Ранее сегодня в Telegram-каналах появилась информация, что хакеры из C.A.S. и форума DumpForums якобы получили доступ к 1 млн записей из базы данных. В частности, об этом писал канал «Утечки информации». Отмечалось, что в открытом доступе оказались ФИО, адреса электронной почты, телефоны и другие данные.

«Это опять база "Почты России". Это та утечка, которая в четвертый раз под этим видом подается», — подчеркнул Шадаев (цитата по ТАСС).

Ранее информация о якобы слитых персональных данных пользователей «Госуслуг» появилась в Telegram-каналах в начале декабря. Тогда в компании-администраторе портала «Ростелеком» эти сообщения опровергли, назвав их фейком. Также утечка данных пользователей «Госуслуг» якобы случилась в октябре. В Минцифры также отвергли эти сообщения.

Утечка данных из базы «Почты России» произошла в июле 2022 г. В компании уточнили, что в открытый доступ не попали банковские данные. Отмечалось, что безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных