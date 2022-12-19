В Минцифры опровергли сообщения об утечке данных «Госуслуг»
Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг информацию об утечке данных из базы «Единой системы идентификации и аутентификации» (учетная запись на «Госуслугах» идентична учетной записи в ЕСИА).
По его словам, речь идет о старой утечке данных «Почты России». Ранее сегодня в Telegram-каналах появилась информация, что хакеры из C.A.S. и форума DumpForums якобы получили доступ к 1 млн записей из базы данных. В частности, об этом писал канал «Утечки информации». Отмечалось, что в открытом доступе оказались ФИО, адреса электронной почты, телефоны и другие данные.
«Это опять база "Почты России". Это та утечка, которая в четвертый раз под этим видом подается», — подчеркнул Шадаев (цитата по ТАСС).
Ранее информация о якобы слитых персональных данных пользователей «Госуслуг» появилась в Telegram-каналах в начале декабря. Тогда в компании-администраторе портала «Ростелеком» эти сообщения опровергли, назвав их фейком. Также утечка данных пользователей «Госуслуг» якобы случилась в октябре. В Минцифры также отвергли эти сообщения.
Утечка данных из базы «Почты России» произошла в июле 2022 г. В компании уточнили, что в открытый доступ не попали банковские данные. Отмечалось, что безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает.