В США назвали причину сбоя в системе авиауправления

Позже в Росавиации сообщили, что российские авиадиспетчеры помогали транзитным американским рейсам. В результате были «обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в системе в воздухе».