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Технологии

В США назвали причину сбоя в системе авиауправления

Ведомости

По предварительным данным, причиной глобального сбоя в системе уведомления пилотов США (Notice to Air Missions, NOTAM) стал поврежденный файл в системе базы данных. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.

«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет», — сказано в сообщении.

Также в FAA отметили, что дальнейшая работа по определению точной причины сбоя будет продолжена. Также в управлении пообещали принять все меры, необходимые для предотвращения подобных ситуаций впредь.

11 января FAA сообщило, что в работе системы оповещения пилотов, которая предоставляет информацию о безопасности полетов, произошел технический сбой. Из-за этого пришлось временно приостановить внутренние рейсы. Ограничение действовало до 17:00 мск, позже ведомство сняло запрет. В результате сбоя было отменено боле 1300 рейсов, задержано — свыше 9600. 

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил министерству транспорта провести расследование из-за сбоя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter отметила, что пока что у властей США нет доказательств кибератаки на NOTAM. Байден подтвердил, что минтранс не знает причину сбоя. Власти надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, добавил американский лидер.

Позже в Росавиации сообщили, что российские авиадиспетчеры помогали транзитным американским рейсам. В результате были «обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в системе в воздухе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных