В США назвали причину сбоя в системе авиауправления
По предварительным данным, причиной глобального сбоя в системе уведомления пилотов США (Notice to Air Missions, NOTAM) стал поврежденный файл в системе базы данных. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.
«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет», — сказано в сообщении.
Также в FAA отметили, что дальнейшая работа по определению точной причины сбоя будет продолжена. Также в управлении пообещали принять все меры, необходимые для предотвращения подобных ситуаций впредь.
11 января FAA сообщило, что в работе системы оповещения пилотов, которая предоставляет информацию о безопасности полетов, произошел технический сбой. Из-за этого пришлось временно приостановить внутренние рейсы. Ограничение действовало до 17:00 мск, позже ведомство сняло запрет. В результате сбоя было отменено боле 1300 рейсов, задержано — свыше 9600.
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил министерству транспорта провести расследование из-за сбоя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter отметила, что пока что у властей США нет доказательств кибератаки на NOTAM. Байден подтвердил, что минтранс не знает причину сбоя. Власти надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, добавил американский лидер.
Позже в Росавиации сообщили, что российские авиадиспетчеры помогали транзитным американским рейсам. В результате были «обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в системе в воздухе».