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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных программы «СберСпасибо»

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Роскомнадзор проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов бонусной программы «СберСпасибо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы "Спасибо" от Сбербанка», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе в сети якобы оказались данные пользователей программы «СберСпасибо». Предположительно, информацию злоумышленник получил из мобильного приложения банка. Утверждается, что в сеть слили 47,9 млн телефонных номеров, 3,3 млн адресов электронной почты, даты рождения клиентов и другие данные.

Согласно закону о персональных данных, компания должна сообщить Роскомнадзору об утечке в течение суток. В ведомстве отметили, что пока что такого уведомления об «Сбера» не поступало.

Ранее информация о взломе систем «Сбера» и утечке появилась в конце февраля. В банке эти сообщения опровергли, пояснив, что выложенные на теневых ресурсах данные, имеющие отношение к клиентам банка, представляют собой компиляцию различных баз, полученных из-за взлома компаний-подрядчиков «дочек» кредитной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных