Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных программы «СберСпасибо»

Ранее сегодня Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе в сети якобы оказались данные пользователей программы «СберСпасибо». Предположительно, информацию злоумышленник получил из мобильного приложения банка. Утверждается, что в сеть слили 47,9 млн телефонных номеров, 3,3 млн адресов электронной почты, даты рождения клиентов и другие данные.