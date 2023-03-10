Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных программы «СберСпасибо»
Роскомнадзор проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов бонусной программы «СберСпасибо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы "Спасибо" от Сбербанка», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе в сети якобы оказались данные пользователей программы «СберСпасибо». Предположительно, информацию злоумышленник получил из мобильного приложения банка. Утверждается, что в сеть слили 47,9 млн телефонных номеров, 3,3 млн адресов электронной почты, даты рождения клиентов и другие данные.
Согласно закону о персональных данных, компания должна сообщить Роскомнадзору об утечке в течение суток. В ведомстве отметили, что пока что такого уведомления об «Сбера» не поступало.
Ранее информация о взломе систем «Сбера» и утечке появилась в конце февраля. В банке эти сообщения опровергли, пояснив, что выложенные на теневых ресурсах данные, имеющие отношение к клиентам банка, представляют собой компиляцию различных баз, полученных из-за взлома компаний-подрядчиков «дочек» кредитной организации.