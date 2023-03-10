«Яндекс» перевел сотрудников на гибридный режим работы

В декабре 2022 г. издание The Bell (признан в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники сообщило, что «Яндекс» начал возвращать сотрудников с удаленки в офисы. IT-компания просила сотрудников вернуться в офисы хотя бы на несколько дней в неделю. Уже тогда речь шла о возможном введении гибридного формата работы. В том же месяце представитель «Яндекса» также сообщил РБК, что компания может внедрить такой режим работы для сотрудников.