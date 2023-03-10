«Яндекс» перевел сотрудников на гибридный режим работы
Сотрудники «Яндекса» перешли на гибридный режим работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании. Из офиса нужно будет работать два-три дня в неделю.
«Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать два – три дня в неделю», – сказали в компании.
При чем у сотрудников будет возможность выбрать для работы любой из офисов «Яндекса» в России или международном хабе – Казахстан, Армения, Сербия или Турция. Для некоторых случаев будет доступен удаленный режим работы, добавили в компании.
В декабре 2022 г. издание The Bell (признан в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники сообщило, что «Яндекс» начал возвращать сотрудников с удаленки в офисы. IT-компания просила сотрудников вернуться в офисы хотя бы на несколько дней в неделю. Уже тогда речь шла о возможном введении гибридного формата работы. В том же месяце представитель «Яндекса» также сообщил РБК, что компания может внедрить такой режим работы для сотрудников.
В апреле 2022 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что более 1000 сотрудников «Яндекса», Avito и «Тинькофф банка» переехали в Турцию после начала спецоперации. Причем из них около 900 человек — сотрудники «Яндекса», а треть из них спустя время покинули страну. Тогда представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что в компании «давно можно работать удаленно».