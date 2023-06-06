Viber может грозить первый штраф за неудаление запрещенной информации
Мессенджер Viber могут впервые оштрафовать за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили в участке мирового судьи по Таганскому району, пишет «РИА Новости».
Протокол был зарегистрирован по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Штраф для организаций по статье составляет от 800 000 руб. до 4 млн руб.
1 июня мировой судья оштрафовал WhatsApp на 3 млн руб. за неудаление информации о препарате «Лирика». Протокол составил Роскомнадзор за сообщения о свободной продаже препарата, в том числе дистанционно. В материалах дела есть скриншот диалога сотрудника ведомства с продавцом – ему предложили разные способы доставки и назвали стоимость на разную дозировку.
Ранее WhatsApp привлекался к административной ответственности по другой статье – отказ локализовать данные на территории России. Согласно закону о персональных данных, компании обязаны хранить данные россиян в дата-центрах, расположенных в стране. Летом 2022 г. компанию оштрафовали на 18 млн руб. – это максимальное наказание за повторное нарушение. В первый раз с компании взыскали штраф в размере 4 млн руб.
6 апреля суд оштрафовал Wikimedia на 800 000 руб. за неудаление текстов песен группы «Психея». Согласно материалам дела против фонда, «Википедия» не удалила текст запрещенной в 2010 г. песни рок-группы, после чего Роскомнадзор составил протокол в отношении Wikimedia об административном правонарушении. Тогда в представительстве фонда потребовали прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, так как законный представитель Wikimedia не был уведомлен «и даже не был установлен».