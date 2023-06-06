Viber может грозить первый штраф за неудаление запрещенной информации

6 апреля суд оштрафовал Wikimedia на 800 000 руб. за неудаление текстов песен группы «Психея». Согласно материалам дела против фонда, «Википедия» не удалила текст запрещенной в 2010 г. песни рок-группы, после чего Роскомнадзор составил протокол в отношении Wikimedia об административном правонарушении. Тогда в представительстве фонда потребовали прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, так как законный представитель Wikimedia не был уведомлен «и даже не был установлен».