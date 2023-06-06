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Viber может грозить первый штраф за неудаление запрещенной информации

Ведомости

Мессенджер Viber могут впервые оштрафовать за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили в участке мирового судьи по Таганскому району, пишет «РИА Новости».

Протокол был зарегистрирован по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Штраф для организаций по статье составляет от 800 000 руб. до 4 млн руб.

1 июня мировой судья оштрафовал WhatsApp на 3 млн руб. за неудаление информации о препарате «Лирика». Протокол составил Роскомнадзор за сообщения о свободной продаже препарата, в том числе дистанционно. В материалах дела есть скриншот диалога сотрудника ведомства с продавцом – ему предложили разные способы доставки и назвали стоимость на разную дозировку.

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Ранее WhatsApp привлекался к административной ответственности по другой статье – отказ локализовать данные на территории России. Согласно закону о персональных данных, компании обязаны хранить данные россиян в дата-центрах, расположенных в стране. Летом 2022 г. компанию оштрафовали на 18 млн руб. – это максимальное наказание за повторное нарушение. В первый раз с компании взыскали штраф в размере 4 млн руб.

6 апреля суд оштрафовал Wikimedia на 800 000 руб. за неудаление текстов песен группы «Психея». Согласно материалам дела против фонда, «Википедия» не удалила текст запрещенной в 2010 г. песни рок-группы, после чего Роскомнадзор составил протокол в отношении Wikimedia об административном правонарушении. Тогда в представительстве фонда потребовали прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, так как законный представитель Wikimedia не был уведомлен «и даже не был установлен».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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