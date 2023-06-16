Путин: Россия в числе лидеров по использованию возможностей «цифрового государства»

Противопоставление цифрового суверенитета цифровой диктатуре стало темой одной из панельных дискуссий ПМЭФ. Ее открыл председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор начал с того, что в его понимании цифровой суверенитет не означает систему запретов или отгораживание от внешнего мира, так как последнее не дает «ничего хорошего», чревато «застоем и регрессом».