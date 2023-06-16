Путин: Россия в числе лидеров по использованию возможностей «цифрового государства»
Россия в числе лидеров использования возможностей «цифрового государства». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
«По использованию принципа «цифрового государства» мы в числе мировых лидеров. Это факт, нужно укреплять позиции и идти дальше», – сообщил президент.
Путин напомнил, что в России уже запустили беспилотные грузовики, а в Москве «Яндекс» тестирует беспилотное такси. «Это хорошие примеры, но единичные, нужны массовые», – обратил внимание президент. Он отметил, что в технологической среде у России все же есть отставания, но их нужно быстро наверстывать.
«Технологические изменения идут очень быстро, и для развития недостаточно автоматизировать отдельные производственные процессы. Нужно действовать в масштабах целых рынков. Успешные примеры таких работающих платформ уже есть: и «Яндекс» на рынке такси, и система автоматического кредитования в «Сбере», и платформа электронной торговли «Озон». Нужно охватывать все больше и больше отраслей и институтов, формируя техноэкономику будущего», – призвал президент.
Путин напомнил, что в этом году в июле запускается Форум будущих технологий, который будет проходить ежегодно. В рамках форума будут обсуждаться передовые направления технологического развития.
Противопоставление цифрового суверенитета цифровой диктатуре стало темой одной из панельных дискуссий ПМЭФ. Ее открыл председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор начал с того, что в его понимании цифровой суверенитет не означает систему запретов или отгораживание от внешнего мира, так как последнее не дает «ничего хорошего», чревато «застоем и регрессом».