SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink отменен в связи с непогодой, говорится в сообщении компании в Twitter.
«Из-за неблагоприятных погодных условий мы отменяем сегодняшний запуск Falcon 9 Starlink», – сообщила SpaceX.
Следующая возможность запуска – поздно вечером 23 июля, по местному времени. Он может состояться около 23.09 UTC (2.09 мск понедельника).
Ранее на этой неделе SpaceX Илона Маска отменила за пять секунд до старта запуск Falcon 9 с 15 мини-спутниками Starlink. SpaceX тогда уточнила, что планирует повторить запуск в тот же день, 19 июля, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Вторая попытка стала успешной. 16 июля ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту партию из 54 мини-спутников, а 14 июля пуск ракеты с 54 спутниками Starlink отменили за 40 секунд до старта. Причина переноса не сообщалась.
Всего SpaceX планирует запустить порядка 42 000 спутников. Осенью прошлого года на орбите находилось уже более 3000 активных спутников Starlink. Они должны обеспечить работу высокоскоростного широкополосного интернета в тех регионах планеты, где он ненадежен, дорог или недоступен. Сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. В сентябре Маск заявил, что Starlink доступна на всех континентах Земли.