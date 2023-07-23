SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink

Ранее на этой неделе SpaceX Илона Маска отменила за пять секунд до старта запуск Falcon 9 с 15 мини-спутниками Starlink. SpaceX тогда уточнила, что планирует повторить запуск в тот же день, 19 июля, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Вторая попытка стала успешной. 16 июля ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту партию из 54 мини-спутников, а 14 июля пуск ракеты с 54 спутниками Starlink отменили за 40 секунд до старта. Причина переноса не сообщалась.