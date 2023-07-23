В ЮАР заработал российский комплекс обнаружения космического мусора
Российский оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора открылся в ЮАР, он расположен в Хартебистхуке на территории Центра управления полетами космического агентства страны (SANSA). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
В церемонии запуска комплекса принял участие директор госкорпорации Юрий Борисов.
«Борисов напомнил, что шесть лет назад был реализован проект по размещению квантово-оптической станции с беззапросной измерительной системой, работа которой позволяет существенно увеличить точность навигационного сигнала спутниковой системы «Глонасс», – говорится в сообщении.
В госкорпорации добавили, что в настоящее время российская сторона занимается продвижением проекта «Млечный путь», в том числе на уровне БРИКС. Проект рассчитан на то, чтобы купировать угрозы, связанные с космическим мусором, а также астероидами и кометами.