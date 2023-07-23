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В ЮАР заработал российский комплекс обнаружения космического мусора

Ведомости

Российский оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора открылся в ЮАР, он расположен в Хартебистхуке на территории Центра управления полетами космического агентства страны (SANSA). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В церемонии запуска комплекса принял участие директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Борисов напомнил, что шесть лет назад был реализован проект по размещению квантово-оптической станции с беззапросной измерительной системой, работа которой позволяет существенно увеличить точность навигационного сигнала спутниковой системы «Глонасс», – говорится в сообщении.

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В госкорпорации добавили, что в настоящее время российская сторона занимается продвижением проекта «Млечный путь», в том числе на уровне БРИКС. Проект рассчитан на то, чтобы купировать угрозы, связанные с космическим мусором, а также астероидами и кометами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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