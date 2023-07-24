Маск сообщил о доработке нового логотипа Twitter
Новый логотип американской соцсети Twitter в виде белой буквы X будет дорабатываться, заявил владелец соцсети Илон Маск.
«Возможны изменения позже, конечно, будет дорабатываться», – заявил Маск (цитата по ТАСС).
24 июля логотип соцсети сменился с синей птицы на белую букву X. Маск опубликовал фото штаб-квартиры компании, на которой был спроецирован новый логотип. Также Маск сообщил, что домен Twitter сменился на x.com.
23 июля Маск объявил, что собирается убрать с логотипа компании ее символ – изображение птицы. Тогда же он сообщил, что в качестве варианта нового логотипа Маск рассматривает символ X. Он заявил, что если сегодня появится «достаточно хороший логотип X», то уже завтра его запустят «во всем мире».