Маск сообщил о доработке нового логотипа Twitter

23 июля Маск объявил, что собирается убрать с логотипа компании ее символ – изображение птицы. Тогда же он сообщил, что в качестве варианта нового логотипа Маск рассматривает символ X. Он заявил, что если сегодня появится «достаточно хороший логотип X», то уже завтра его запустят «во всем мире».