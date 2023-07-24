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Маск сообщил о доработке нового логотипа Twitter

Ведомости

Новый логотип американской соцсети Twitter в виде белой буквы X будет дорабатываться, заявил владелец соцсети Илон Маск.

«Возможны изменения позже, конечно, будет дорабатываться», – заявил Маск (цитата по ТАСС).

24 июля логотип соцсети сменился с синей птицы на белую букву X. Маск опубликовал фото штаб-квартиры компании, на которой был спроецирован новый логотип. Также Маск сообщил, что домен Twitter сменился на x.com.

23 июля Маск объявил, что собирается убрать с логотипа компании ее символ – изображение птицы. Тогда же он сообщил, что в качестве варианта нового логотипа Маск рассматривает символ X. Он заявил, что если сегодня появится «достаточно хороший логотип X», то уже завтра его запустят «во всем мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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