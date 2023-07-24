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Технологии

Сбой в работе Wikipedia объяснили DDoS-атакой

Ведомости

Сбой в работе Wikipedia был связан с DDoS-атакой. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский.

Он уточнил, что DDoS-атаке подверглись серверы Wikimedia Foundation, владельца сервиса.

Ранее по теме: В «Википедии» произошел сбой

«Фонд "Викимедиа" стал свидетелем DDoS-атаки на свои серверы в минувшие выходные, которая затронула обычный трафик на сайтах «Викимедиа» из некоторых частей США и Европы, включая Россию. Группа обеспечения надежности сайта фонда немедленно приняла необходимые контрмеры для решения проблемы», – процитировал сообщение компании Козловский.

Ранее сообщения о сбоях в работе Wikipedia фиксировались от пользователей из Великобритании, Германии, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции. С проблемами работы Wikipedia столкнулись и пользователи из России. Большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. У пользователей не загружался сайт. Козловский также ранее опроверг сообщения о блокировке сервиса на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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