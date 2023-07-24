Сбой в работе Wikipedia объяснили DDoS-атакой

Ранее сообщения о сбоях в работе Wikipedia фиксировались от пользователей из Великобритании, Германии, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции. С проблемами работы Wikipedia столкнулись и пользователи из России. Большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. У пользователей не загружался сайт. Козловский также ранее опроверг сообщения о блокировке сервиса на территории России.