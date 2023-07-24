Сбой в работе Wikipedia объяснили DDoS-атакой
Сбой в работе Wikipedia был связан с DDoS-атакой. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский.
Он уточнил, что DDoS-атаке подверглись серверы Wikimedia Foundation, владельца сервиса.
«Фонд "Викимедиа" стал свидетелем DDoS-атаки на свои серверы в минувшие выходные, которая затронула обычный трафик на сайтах «Викимедиа» из некоторых частей США и Европы, включая Россию. Группа обеспечения надежности сайта фонда немедленно приняла необходимые контрмеры для решения проблемы», – процитировал сообщение компании Козловский.
Ранее сообщения о сбоях в работе Wikipedia фиксировались от пользователей из Великобритании, Германии, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции. С проблемами работы Wikipedia столкнулись и пользователи из России. Большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. У пользователей не загружался сайт. Козловский также ранее опроверг сообщения о блокировке сервиса на территории России.