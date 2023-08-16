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Технологии

В Калининградской области запустили производство первых отечественных медиахабов

Ведомости

Холдинг GS Group начал производство первых российских медиахабов «Селигер» в Калининградской области, сообщил Минпромторг России. Они разработаны с применением патентованных отечественных технологий.

GS Group выиграло конкурс на получение субсидии на разработку российской мультисервисной цифровой платформы в 2020 г. Помимо домашних медиасерверов, планируется разработка контролера умного дома и сетевого маршрутизатора. Компания должна предоставить эти решения летом 2025 г. Всего предприятие выпустит более 500 000 устройств.

«Общая стоимость проекта составляет 1,25 млрд руб. Серьезная часть проекта покрывается субсидией Минпромторга», – заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Медиахабы предназначены для приема, просмотра и хранения цифрового медиаконтента.

Ранее по теме: Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России

15 августа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 г. Согласно стратегии, до 2030 г. в России планируют завершить использование технологии 3G и начать разработку и опытную эксплуатацию отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready, а также внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 г. – и 6G. До 2035 г. во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G на отечественном оборудовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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