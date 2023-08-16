В Калининградской области запустили производство первых отечественных медиахабов

15 августа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 г. Согласно стратегии, до 2030 г. в России планируют завершить использование технологии 3G и начать разработку и опытную эксплуатацию отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready, а также внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 г. – и 6G. До 2035 г. во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G на отечественном оборудовании.