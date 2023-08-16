В Калининградской области запустили производство первых отечественных медиахабов
Холдинг GS Group начал производство первых российских медиахабов «Селигер» в Калининградской области, сообщил Минпромторг России. Они разработаны с применением патентованных отечественных технологий.
GS Group выиграло конкурс на получение субсидии на разработку российской мультисервисной цифровой платформы в 2020 г. Помимо домашних медиасерверов, планируется разработка контролера умного дома и сетевого маршрутизатора. Компания должна предоставить эти решения летом 2025 г. Всего предприятие выпустит более 500 000 устройств.
«Общая стоимость проекта составляет 1,25 млрд руб. Серьезная часть проекта покрывается субсидией Минпромторга», – заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.
Медиахабы предназначены для приема, просмотра и хранения цифрового медиаконтента.
15 августа Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 г. Согласно стратегии, до 2030 г. в России планируют завершить использование технологии 3G и начать разработку и опытную эксплуатацию отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready, а также внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 г. – и 6G. До 2035 г. во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G на отечественном оборудовании.