VK запустила закрытый клуб для администраторов пабликов «ВКонтакте»

Сейчас в клубе около 3000 участников. На данный момент вступить в него можно по приглашению, позднее возможность подать заявку появится у всех авторов. Для участников организуют марафоны, нетворкинг-сессии, групповые звонки, челленджи, вебинары и Random coffee (сгенерированные приложением встречи «один на один»). Позднее добавится формат встреч в офлайне, на которых можно будет лично познакомиться с коллегами.