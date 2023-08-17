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VK запустила закрытый клуб для администраторов пабликов «ВКонтакте»

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VK запустила «Акселератор сообществ» – закрытый клуб для администраторов пабликов «ВКонтакте». Проект призван помогать авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик, сообщила пресс-служба VK.

Сейчас в клубе около 3000 участников. На данный момент вступить в него можно по приглашению, позднее возможность подать заявку появится у всех авторов. Для участников организуют марафоны, нетворкинг-сессии, групповые звонки, челленджи, вебинары и Random coffee (сгенерированные приложением встречи «один на один»). Позднее добавится формат встреч в офлайне, на которых можно будет лично познакомиться с коллегами.

Участники делятся на четыре группы по числу подписчиков, авторов каждой группы распределяются по тематикам. Перед пабликами каждой группы и тематики ставят разные задачи. При этом всех участников объединят в комьюнити, для них появится общая база.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева отметила, что в рамках «Акселератора сообществ» самые замотивированные авторы, которые развивают свои паблики, демонстрируют высокие результаты в показателях вовлеченности или качестве контента.

Экспертами проекта выступают команда департамента по работе с сообществами VK, директор по развитию агентства Digital42 Тимур Тахаутдинов, основатель Церебро Таргет Феликс Зинатуллин, креатор рекламного агентства «Пикчер» Алексей Устьянцев, Digital-продюсер Рамбутан-Studio Инна Лин, директор студии Prodocline Евгения Демина и другие.

Ранее по теме: VK создает новый билетный сервис и планирует встроить его во «ВКонтакте»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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