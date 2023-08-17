VK запустила закрытый клуб для администраторов пабликов «ВКонтакте»
VK запустила «Акселератор сообществ» – закрытый клуб для администраторов пабликов «ВКонтакте». Проект призван помогать авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик, сообщила пресс-служба VK.
Сейчас в клубе около 3000 участников. На данный момент вступить в него можно по приглашению, позднее возможность подать заявку появится у всех авторов. Для участников организуют марафоны, нетворкинг-сессии, групповые звонки, челленджи, вебинары и Random coffee (сгенерированные приложением встречи «один на один»). Позднее добавится формат встреч в офлайне, на которых можно будет лично познакомиться с коллегами.
Участники делятся на четыре группы по числу подписчиков, авторов каждой группы распределяются по тематикам. Перед пабликами каждой группы и тематики ставят разные задачи. При этом всех участников объединят в комьюнити, для них появится общая база.
Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева отметила, что в рамках «Акселератора сообществ» самые замотивированные авторы, которые развивают свои паблики, демонстрируют высокие результаты в показателях вовлеченности или качестве контента.
Экспертами проекта выступают команда департамента по работе с сообществами VK, директор по развитию агентства Digital42 Тимур Тахаутдинов, основатель Церебро Таргет Феликс Зинатуллин, креатор рекламного агентства «Пикчер» Алексей Устьянцев, Digital-продюсер Рамбутан-Studio Инна Лин, директор студии Prodocline Евгения Демина и другие.
27 июля сообщалось, что VK планирует выйти на рынок билетных агрегаторов и встроить новый сервис в свою социальную сеть «ВКонтакте». В конце июня Минкульт и Минцифры выступили с предложением сделать VK единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта».