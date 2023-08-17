Боевую мощность Ту-95МС увеличат вдвое в этом году за счет новых двигателей
В этом году боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС будет увеличена благодаря новым двигателям, сообщил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров при посещении «ОДК-Кузнецов» в Самаре.
«В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Чиновник также добавил, что на «ОДК-Кузнецов» выпускаются новые двигатели НК-32.02 для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника с применением ядерного ракетного оружия. Экипаж одного самолета состоит из семи человек. В 2018 г. Ростех» сообщал о работе над двигателем для нового поколения Ту-95МС. Речь тогда шла о НК-12МПМ разработки ОДК-Кузнецов» – модификации НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л.с.) серийного турбовинтового двигателя. Благодаря модифицированному двигателю повышаются взлетные характеристики самолета, его дальность полета и грузоподъемность.
15 августа Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух Ту-95МС над Японским морем. В июле Ту-95МС совершили патрулирование вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря, а в июне – над Баренцевым и Норвежским морями.