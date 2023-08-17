Боевую мощность Ту-95МС увеличат вдвое в этом году за счет новых двигателей

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника с применением ядерного ракетного оружия. Экипаж одного самолета состоит из семи человек. В 2018 г. Ростех» сообщал о работе над двигателем для нового поколения Ту-95МС. Речь тогда шла о НК-12МПМ разработки ОДК-Кузнецов» – модификации НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л.с.) серийного турбовинтового двигателя. Благодаря модифицированному двигателю повышаются взлетные характеристики самолета, его дальность полета и грузоподъемность.