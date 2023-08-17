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Боевую мощность Ту-95МС увеличат вдвое в этом году за счет новых двигателей

Ведомости

В этом году боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС будет увеличена благодаря новым двигателям, сообщил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров при посещении «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

«В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Чиновник также добавил, что на «ОДК-Кузнецов» выпускаются новые двигатели НК-32.02 для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М.

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Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника с применением ядерного ракетного оружия. Экипаж одного самолета состоит из семи человек. В 2018 г. Ростех» сообщал о работе над двигателем для нового поколения Ту-95МС. Речь тогда шла о НК-12МПМ разработки ОДК-Кузнецов» – модификации НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л.с.) серийного турбовинтового двигателя. Благодаря модифицированному двигателю повышаются взлетные характеристики самолета, его дальность полета и грузоподъемность.

15 августа Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух Ту-95МС над Японским морем. В июле Ту-95МС совершили патрулирование вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря, а в июне – над Баренцевым и Норвежским морями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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