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В сети появились кадры нового смартфона Р-ФОН с отечественной ОС

Ведомости

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков показал российский смартфон Р-ФОН с отечественной операционной системой «РОСА мобайл». Он опубликовал фото и видео с распаковкой нового устройства в своем Telegram-канале

Зыков перечислил основные характеристики нового смартфона: диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативная память 8 Гб, встроенная память 128 Гб, основная камера 50 Мп, батарея 5000 мАч, слот под две симки, датчик отпечатка пальца, WiFi, NFC, Bluetooth.

Все возможности ОС и интерфейса пока держат в секрете до официального анонса. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 г. Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет 2023 г.

В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

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После этого пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга, Минцифры, Федеральной таможенной службы, ЦИК и Росавиации. Запрет также был введен во всех подразделениях «Ростеха». 9 августа использовать iPhone запретили сотрудникам РЖД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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