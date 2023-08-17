В сети появились кадры нового смартфона Р-ФОН с отечественной ОС
Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков показал российский смартфон Р-ФОН с отечественной операционной системой «РОСА мобайл». Он опубликовал фото и видео с распаковкой нового устройства в своем Telegram-канале
Зыков перечислил основные характеристики нового смартфона: диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативная память 8 Гб, встроенная память 128 Гб, основная камера 50 Мп, батарея 5000 мАч, слот под две симки, датчик отпечатка пальца, WiFi, NFC, Bluetooth.
Все возможности ОС и интерфейса пока держат в секрете до официального анонса. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 г. Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет 2023 г.
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.