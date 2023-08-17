Чернышенко: к 2030 г. вся Россия до Дальнего Востока будет оснащена источниками связи

По данным правительства РФ, с 2025 г. планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. В планах к 2035 г. создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. «Развитие группировки низкоорбитальных космических аппаратов позволит обеспечить равномерное покрытие широкополосной передачей данных даже труднодоступные места, а также придаст импульс развитию новых поколений связи», – отметили в правительстве.