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Чернышенко: к 2030 г. вся Россия до Дальнего Востока будет оснащена источниками связи

Ведомости

Благодаря отечественным разработкам спутниковых систем связи к 2030 г. вся территория России, в том числе Арктика и Дальний Восток, должна быть оснащена современными источниками связи. Об этом вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сказал во время первого в России сеансе видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей.

Соединение установили между центром управления полетами ООО «Бюро 1440» в Москве и горой Фишт в Адыгее, которая находится вне зоны обслуживания традиционных сервисов связи.

Вице-премьер отметил, что такие отечественные разработки позволят развивать труднодоступные территории. 

«Так, в Адыгее, с которой мы сегодня установили связь, будет создан круглогодичный курорт "Лагонаки" с фондом почти 700 номеров и ежегодным туристически-экскурсионным потоком около 500 000 человек. Устойчивая связь обеспечит там качественный и безопасный отдых для туристов», – сказал Чернышенко. 

Устранение цифрового неравенства является приоритетной задачей правительства, напомнил Чернышенко. В рамках ее исполнения обеспечивается «связность удаленных территорий, идет их присоединение к магистральным сетям». Однако в отдельных случаях только спутниковая связь – единственный способ передачи информации, когда другие сети связи недоступны, а их создание экономически нецелесообразно. 

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«В перспективе спутниковая группировка, являясь прямым аналогом Starlink, сможет оказывать услуги связи в других странах мира», – сказал Чернышенко. 

27 июня с космодрома «Восточный» на орбиту были выведены три космических аппарата связи в рамках испытательной миссии «Рассвет-1» компании «Бюро 1440». Как уточняли в бюро, его целью является создание коммерческого сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками с помощью низкоорбитальных спутников. 

По данным правительства РФ, с 2025 г. планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. В планах к 2035 г. создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. «Развитие группировки низкоорбитальных космических аппаратов позволит обеспечить равномерное покрытие широкополосной передачей данных даже труднодоступные места, а также придаст импульс развитию новых поколений связи», – отметили в правительстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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