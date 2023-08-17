Чернышенко: к 2030 г. вся Россия до Дальнего Востока будет оснащена источниками связи
Благодаря отечественным разработкам спутниковых систем связи к 2030 г. вся территория России, в том числе Арктика и Дальний Восток, должна быть оснащена современными источниками связи. Об этом вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сказал во время первого в России сеансе видеосвязи с использованием отечественных низкоорбитальных космических аппаратов с территорией без покрытия сотовых сетей.
Соединение установили между центром управления полетами ООО «Бюро 1440» в Москве и горой Фишт в Адыгее, которая находится вне зоны обслуживания традиционных сервисов связи.
Вице-премьер отметил, что такие отечественные разработки позволят развивать труднодоступные территории.
«Так, в Адыгее, с которой мы сегодня установили связь, будет создан круглогодичный курорт "Лагонаки" с фондом почти 700 номеров и ежегодным туристически-экскурсионным потоком около 500 000 человек. Устойчивая связь обеспечит там качественный и безопасный отдых для туристов», – сказал Чернышенко.
Устранение цифрового неравенства является приоритетной задачей правительства, напомнил Чернышенко. В рамках ее исполнения обеспечивается «связность удаленных территорий, идет их присоединение к магистральным сетям». Однако в отдельных случаях только спутниковая связь – единственный способ передачи информации, когда другие сети связи недоступны, а их создание экономически нецелесообразно.
«В перспективе спутниковая группировка, являясь прямым аналогом Starlink, сможет оказывать услуги связи в других странах мира», – сказал Чернышенко.
27 июня с космодрома «Восточный» на орбиту были выведены три космических аппарата связи в рамках испытательной миссии «Рассвет-1» компании «Бюро 1440». Как уточняли в бюро, его целью является создание коммерческого сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками с помощью низкоорбитальных спутников.
По данным правительства РФ, с 2025 г. планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. В планах к 2035 г. создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. «Развитие группировки низкоорбитальных космических аппаратов позволит обеспечить равномерное покрытие широкополосной передачей данных даже труднодоступные места, а также придаст импульс развитию новых поколений связи», – отметили в правительстве.