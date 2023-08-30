«Белавиа» сообщила о переходе на российскую систему бронирования «Леонардо»

Отечественная система бронирования авиабилетов «Леонардо» создана «Ростехом». Как рассказал 7 августа генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, система запущена в прошлом году в «кратчайшие сроки». По его словам, более 60 авиакомпаний, в том числе и «Аэрофлот», работают с системой. Ежемесячно в ней регистрируются 5 млн пассажиров. Путина удивило, что система отечественная, но называется «Леонардо». Чемезов сказал, что не знает, почему так. «Изобретатель этой системы придумал такое название», – сказал он. Президент допустил такой вариант, уточнив, что «это часть мировой культуры».