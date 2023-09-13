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Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего»

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) пригласил клубные команды из всех стран мира принять участие в первом мире мультиспортивном турнире «Игры будущего», который состоится в следующем году в Казани. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Отмечу, что правительство по поручению Владимира Путина продолжит создавать международные соревнования новых форматов, основанных на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Приглашаем клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», – рассказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что высокотехнологичное фиджитал-направление уже вовлекло спортсменов из 38 стран. В России была создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта, региональные отделения которой функционируют в 60 субъектах страны. Минспорт же официально признал фиджитал-спорт в январе, напомнил Чернышенко.

«Исследования показывают, что уже сейчас 66% опрошенных россиян знают и поддерживают фиджитал-спорт. К этому движению активно присоединяются и другие государства. Уже 15 стран подписали соглашение и развивают фиджитал-спорт на четырех континентах», – сказал Чернышенко.

В пресс-службе турнира добавили, что даты открытых квалификаций – 21, 22, 29 и 30 сентября, принять в них участие может любая команда.

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«Игры будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Руководитель проекта Игорь Столяров ранее сообщил в ходе ВЭФа, что в программу войдут дополнительные дисциплины, всего их будет 21. Впервые турнир состоится с 23 февраля по 2 марта 2024 г. в Казани. Соревнования имеют статус международных.

Всего в «Играх будущего», как ожидается, примут участие около 2000 спортсменов в составе 256 команд. В отборочных соревнованиях к турниру поучаствовали 160 команд из 22 стран, в том числе Китая, Латвии, Бразилии и др., говорил ранее Чернышенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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