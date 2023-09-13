Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего»

«Игры будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Руководитель проекта Игорь Столяров ранее сообщил в ходе ВЭФа, что в программу войдут дополнительные дисциплины, всего их будет 21. Впервые турнир состоится с 23 февраля по 2 марта 2024 г. в Казани. Соревнования имеют статус международных.