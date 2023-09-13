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Минцифры: заявления с отказом от обработки биометрии написали менее 1% россиян

Ведомости

Менее 1% россиян написали в МФЦ заявления с отказом от сбора и обработки своих биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщил Telegram-канал Минцифры РФ.

«После рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии его оформили меньше 1% россиян», – говорится в сообщении.

Мошенники призывали прийти в МФЦ до 1 сентября, но отказ от обработки данных можно написать в любой момент, подчеркнули в ведомстве.

Средний возраст россиян, отказавшихся от сбора биометрии, составляет 60-70 лет, 69% из них являются пенсионерами или нетрудоустроенными. 71% от их числа не пользуется «Госуслугами», а свыше 40% проживают в небольших населенных пунктах. Кроме того, 12% от всех заявлений были написаны родителями за своих детей.

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ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.

С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрия будет обрабатываться только внутри ЕБС. Банки и другие организации, которые хранят такие данные, должны передать их в систему до 30 сентября 2023 г., уведомив об этом клиентов за 30 дней до передачи.

Биометрические данные сдаются добровольно. В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. 31 августа Роскачество напомнило, что россияне смогут отказаться от сбора и хранения биометрии в любой момент, конкретных сроков для отказа от их передачи нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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