Минцифры: заявления с отказом от обработки биометрии написали менее 1% россиян

Средний возраст россиян, отказавшихся от сбора биометрии, составляет 60-70 лет, 69% из них являются пенсионерами или нетрудоустроенными. 71% от их числа не пользуется «Госуслугами», а свыше 40% проживают в небольших населенных пунктах. Кроме того, 12% от всех заявлений были написаны родителями за своих детей.