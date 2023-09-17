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В Госдуме пока исключили блокировку YouTube

Ведомости

В России не будут блокировать YouTube, пока не появится его полноценный аналог. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут – пока», – сказал депутат (цитата по «Интерфаксу»). При этом он отметил, что видеосервис сейчас «занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России».

Хинштейн оценил и возможность блокировки WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, запрет мессенджера «не создаст серьезных проблем» для пользователей, в отличие от блокировки YouTube.

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. После этого в Госдуме допустили пересмотр решения по работе WhatsApp в России в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации».

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Позже вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к Роскомнадзору с просьбой не блокировать соцсеть, поскольку это может привести к негативной реакции российского общества. Кроме того, по оценкам вице-спикера, это может отразиться и на представителях малого и среднего бизнеса, которые используют мессенджер как средство для коммуникации с клиентами.

В службе при этом уточняли, что блокировка возможна в том случае, если WhatsApp откажется удалять «недружественные каналы». Сейчас в России заблокированы другие соцсети Meta – Instagram и Facebook.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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