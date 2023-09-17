В Госдуме пока исключили блокировку YouTube

Позже вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к Роскомнадзору с просьбой не блокировать соцсеть, поскольку это может привести к негативной реакции российского общества. Кроме того, по оценкам вице-спикера, это может отразиться и на представителях малого и среднего бизнеса, которые используют мессенджер как средство для коммуникации с клиентами.