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Технологии

WhatsApp объявил о возможности использовать сразу два аккаунта

Ведомости

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объявил о новой функции, которая позволяет использовать одновременно два аккаунта в мессенджере. Об этом сообщается в блоге компании.

Пользователю WhatsApp понадобится еще один номер и телефон с поддержкой нескольких SIM-карт или eSIM, чтобы воспользоваться новыми возможностями.

Второй аккаунт можно добавить в настройках мессенджера в разделе «Добавить аккаунт». Пользователи также смогут настроить параметры конфиденциальности и уведомлений отдельно для каждого аккаунта.

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В компании также призвали не загружать приложения, имитирующие WhatsApp, чтобы использовать несколько аккаунтов на одном устройстве, так как это небезопасно.

В сентябре мессенджер объявил, что с 24 октября приложение прекратит работать на смартфонах с операционной системой (ОС) Android версии ниже 5.0.

13 сентября в более чем в 150 странах WhatsApp запустил новую функцию – каналы. После чего в России активизировались обсуждения дальнейшей работы мессенджера в стране, а Роскомнадзор предупредил WhatsApp о возможности блокировки в случае его отказа от удаления «недружественных каналов». Позже СМИ сообщили, что WhatsApp решил не запускать в России русскоязычные каналы из-за риска блокировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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