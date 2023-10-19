WhatsApp объявил о возможности использовать сразу два аккаунта

13 сентября в более чем в 150 странах WhatsApp запустил новую функцию – каналы. После чего в России активизировались обсуждения дальнейшей работы мессенджера в стране, а Роскомнадзор предупредил WhatsApp о возможности блокировки в случае его отказа от удаления «недружественных каналов». Позже СМИ сообщили, что WhatsApp решил не запускать в России русскоязычные каналы из-за риска блокировки.