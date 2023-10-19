WhatsApp объявил о возможности использовать сразу два аккаунта
WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объявил о новой функции, которая позволяет использовать одновременно два аккаунта в мессенджере. Об этом сообщается в блоге компании.
Пользователю WhatsApp понадобится еще один номер и телефон с поддержкой нескольких SIM-карт или eSIM, чтобы воспользоваться новыми возможностями.
Второй аккаунт можно добавить в настройках мессенджера в разделе «Добавить аккаунт». Пользователи также смогут настроить параметры конфиденциальности и уведомлений отдельно для каждого аккаунта.
В компании также призвали не загружать приложения, имитирующие WhatsApp, чтобы использовать несколько аккаунтов на одном устройстве, так как это небезопасно.
В сентябре мессенджер объявил, что с 24 октября приложение прекратит работать на смартфонах с операционной системой (ОС) Android версии ниже 5.0.
13 сентября в более чем в 150 странах WhatsApp запустил новую функцию – каналы. После чего в России активизировались обсуждения дальнейшей работы мессенджера в стране, а Роскомнадзор предупредил WhatsApp о возможности блокировки в случае его отказа от удаления «недружественных каналов». Позже СМИ сообщили, что WhatsApp решил не запускать в России русскоязычные каналы из-за риска блокировки.