Минпромторг готов рассмотреть маркировку видеоигр
Минпромторг может рассмотреть вопрос маркировки видеоигр в рамках эксперимента по маркировке радиоэлектроники, сообщила пресс-служба ведомства.
«Русская Ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр ранее обращалась в Минпромторг России с предложением ввести маркировку видеоигр средствами идентификации», – указано в сообщении (цитата по ТАСС).
Там отметили, что министерству вместе с другими уполномоченными ведомствами необходимо проработать номенклатуру, в отношении которой маркировку целесообразно ввести.
В июле 2023 г. стало известно, что Минэкономразвития подготовило законопроект о маркировке видеоигр. В том же месяце состоялась встреча, на которой представители ведомства обсудили инициативу с российскими разработчиками видеоигр. По данным «Коммерсанта», законопроект предусматривает самостоятельное присвоение рейтинга играм студиями. Проверять маркировку будут структуры Роскомнадзора. Документ также содержит пункт, согласно которому распространение в РФ немаркированных видеоигр будет запрещено.