Минпромторг готов рассмотреть маркировку видеоигр

В июле 2023 г. стало известно, что Минэкономразвития подготовило законопроект о маркировке видеоигр. В том же месяце состоялась встреча, на которой представители ведомства обсудили инициативу с российскими разработчиками видеоигр. По данным «Коммерсанта», законопроект предусматривает самостоятельное присвоение рейтинга играм студиями. Проверять маркировку будут структуры Роскомнадзора. Документ также содержит пункт, согласно которому распространение в РФ немаркированных видеоигр будет запрещено.