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Минпромторг готов рассмотреть маркировку видеоигр

Ведомости

Минпромторг может рассмотреть вопрос маркировки видеоигр в рамках эксперимента по маркировке радиоэлектроники, сообщила пресс-служба ведомства.

«Русская Ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр ранее обращалась в Минпромторг России с предложением ввести маркировку видеоигр средствами идентификации», – указано в сообщении (цитата по ТАСС).

Там отметили, что министерству вместе с другими уполномоченными ведомствами необходимо проработать номенклатуру, в отношении которой маркировку целесообразно ввести.

16 мая РБК писало, что Минпромторг готов рассмотреть возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр средствами идентификации. По замыслу, маркировка должна наноситься на товар на этапе между импортом и продажей ритейлеру.

В июле 2023 г. стало известно, что Минэкономразвития подготовило законопроект о маркировке видеоигр. В том же месяце состоялась встреча, на которой представители ведомства обсудили инициативу с российскими разработчиками видеоигр. По данным «Коммерсанта», законопроект предусматривает самостоятельное присвоение рейтинга играм студиями. Проверять маркировку будут структуры Роскомнадзора. Документ также содержит пункт, согласно которому распространение в РФ немаркированных видеоигр будет запрещено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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